El PJ bonaerense debate su futuro en Malvinas Argentinas

La reunión del Consejo Provincial del PJ convocada por Máximo Kirchner, se realizará en el distrito con el intendente Leonardo Nardini y el diputado provincial Luis Vivona como anfitriones, en un contexto de fuertes reclamos por la apertura de padrones y la convocatoria a elecciones partidarias.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires atraviesa horas determinantes y, en ese marco, este viernes se llevará a cabo en Malvinas Argentinas la reunión del Consejo Provincial del PJ, convocada por su presidente, Máximo Kirchner. Recordemos que el partido está inmerso en crecientes cuestionamientos internos y pedidos formales para avanzar hacia elecciones partidarias.

Según se informó, el encuentro tendrá lugar en la Casa de la Cultura y el Arte, ubicada en el Parque del Batallón, y contará con la presencia del intendente Leonardo Nardini y el diputado provincial Luis Vivona como anfitriones.

La elección de Malvinas Argentinas como sede no es un dato menor: el distrito se posiciona como escenario de un debate que será clave para el peronismo bonaerense, que está atravesado por conflictos con la conducción, reclamos para democratizar la interna y tensiones entre los distintos espacios que integran el movimiento. Cabe recordar que, en los últimos días, dirigentes de la Quinta Sección Electoral difundieron un duro documento en el que exigieron la apertura de padrones y el llamado urgente a comicios, apelando a la recuperación del debate interno y la participación activa de la militancia.

Por otro lado, el temario de la reunión incluirá, además de cuestiones formales, la convocatoria a elecciones partidarias y el análisis de la coyuntura nacional, en un contexto donde ya asoman distintos nombres y posicionamientos de cara a la conducción del PJ bonaerense. Con Nardini y Vivona recibiendo a la dirigencia provincial, Malvinas Argentinas demuestra su influencia en este armado que busca definir el rumbo del peronismo en la provincia y reordenar el mapa político de cara a los próximos desafíos electorales porque, por más que falte para 2027.