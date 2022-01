El profesor Alejandro Cordero, Ceo de Innova SPACE, Creador del Picosatélite

El profesor Alejandro Cordero, Ceo de Innova SPACE, Creador del PicosatéliteUna buena noticia nos salpica desde el distrito, porque el Profesor Alejandro Cordero, fue protagonista junto a sus alumnos del Lanzamiento del Primer Picosatélite latinoamericano lanzado al Espacio. Es que Cordero confirmó que durante mucho tiempo vivió en José C. Paz.De esta manera se fortalece la premisa del Intendente Municipal, Mario Ishii: “La educación es primordial para la vida” y “Argentina saldrá adelante con la educación”.

Es por esto que, durante el presente año, una de las obras fundamentales de la gestión está focalizada en la construcción de la Facultad de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Robótica de José C. Paz. Sin dudas Alejandro es un orgullo paceño para todo el pueblo argentino, el profesor que guió a esos alumnos es Paceño, educado en el Instituto Superior de Formación Docente ISFD N°36, la Escuela Pública hoy Nro. 91 donde cursó la primaria y egresado del Industrial, Escuela Técnica N° 2 todas de José C. Paz.De la Escuela Técnica al espacioAlumnos de la Escuela Técnica Nº5 de Mar del Plata elaboraron el minisatélite “General San Martín”, que fue lanzado al espacio y llevará conectividad a regiones donde hoy no tienen acceso.

Alejandro Cordero, profesor que encabezó el proyecto, vivió y estudió en el distrito bonaerense de José C. Paz, se convirtió en el creador del primer picosatélite latinoamericano lanzado al espacio.La inversión en Ciencia y Tecnología que lleva a cabo el Presidente de la Nación Alberto Fernández, quien presenció el lanzamiento de manera virtual, es fundamental para el desarrollo de proyectos que articulen el sector público y privado, y sigan incentivando a jóvenes científicos en nuestra provincia y el país.Para conocer más detalles compartimos la gacetilla de Presidencia de la Nación:»Esto es soberanía», dijo el presidente luego del lanzamiento del primer satélite miniatura argentinoEl presidente Alberto Fernández participó este mediodía de manera virtual del lanzamiento, que se realizó en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, del primer satélite miniatura de origen nacional, “General San Martín”, que brindará acceso a internet a productores agrícolas de zonas rurales de todo el país.“Esto es soberanía”, dijo el jefe de Estado, que siguió el evento desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.Indicó que este desarrollo nacional implica que “nosotros podamos conocer cuestiones tan importantes como la climatología, en un país que lo necesita para poder desarrollar la agricultura, la ganadería, para salvaguardar, inclusive, a nuestra gente de eventuales inclemencias del tiempo”.

Se refirió a los técnicos y científicos que llevaron adelante el picosatélite en Mar del Plata, como “argentinos con una enorme vocación por hacer crecer a su patria, por conectar a su patria, y por llegar a lugares donde a veces internet no llega”.“Esto hace al desarrollo del país”, aseguró en diálogo con Alejandro Cordero, creador del aparato y CEO de la empresa marplatense Innova Space.

Al tomar la palabra, Cordero expresó su “emoción y gratitud después de tantas penurias, males y cosas negativas”, y reflexionó: “Este es el bálsamo de aire fresco que nosotros ofrecemos humildemente para demostrarle al pueblo que la capacidad argentina de desarrollo es inmensa, infinita”.“No se necesita mucho dinero, sino que tiene que ver con la pasión, el trabajo y la dedicación, y eso es lo que demostramos con este proyecto desde muy abajo hasta llegar a la cima del cielo”, definió.

La iniciativa plantea la fabricación de los satélites más pequeños que se hayan construido en Sudamérica, con el objetivo de crear una constelación de comunicación a internet que brinde cobertura total en toda la región, y estimule el incremento en la producción agropecuaria en los diferentes países.Los satélites PocketQube tienen un peso de 1k y medidas aproximadas de 50mm x 50mm x 150mm, y tienen, entre otros objetivos, potenciar la productividad del país, colaborar a la tecnificación de procesos, brindar información en línea y de forma remota sobre el estado de cultivos y ganado, y colaborar a reducir los costos en el lanzamiento de satélites.Para el desarrollo del picosatélite, el Ministerio de Desarrollo Productivo aportó a Innova Space casi 50 millones de pesos, además de facilitar la generación de un nicho de negocio incipiente para el país.

La iniciativa fue diseñada para que sea exportable y aportar al proceso de sustitución de importaciones de equipos y servicios. Asimismo, al ser de menor porte que otros permite reducir los costos de desarrollo y lanzamiento de este tipo de aparatos.

(FUENTES Y FOTOS:https://www.casarosada.gob.ar/…/48387-esto-es-soberania…https://www.pagina12.com.ar/395056-de-las-ollas-populares…)