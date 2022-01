Vivona destacó el lanzamiento del minisatélite

El legislador provincial remarcó el trabajo del profesor que encabezó el proyecto, quien vivió y estudió en el distrito bonaerense de José C. Paz.El primer minisatélite de comunicaciones argentino, un proyecto que nació en la Escuela Técnica Nº 5 de Mar del Plata, fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, en una misión que concluyó exitosa pasada una hora y pocos minutos de su despegue.A las 12:35 del jueves, bajo excelentes condiciones meteorológicas, despegó el cohete Falcon 9 de Space X, la compañía fundada por Elon Musk, con el picosatélite argentino General San Martín y otros 105 artefactos espaciales a bordo.»Es un sueño hecho realidad», aseguró el CEO y docente Alejandro Cordero, para quien esta jornada supuso un «hecho histórico a nivel nacional y mundial».

A raíz de este acontecimiento, el senador provincial del Frente de Todos, Luís Vivona, destacó la noticia y al profesor Cordero, quien vivió unos años y estudió en el distrito de José C. Paz.“Alumnos de la Escuela Técnica Nº 5 de Mar del Plata elaboraron el minisatélite “General San Martín”, que fue lanzado al espacio y llevará conectividad a regiones donde hoy no tienen acceso”, comenzó el legislador su posteo en facebook.“Alejandro Cordero, profesor que encabezó el proyecto, vivió y estudió en el distrito bonaerense de José C. Paz, y se convirtió en el creador del primer picosatélite latinoamericano lanzado al espacio”, indicó. y agregó que “la inversión en Ciencia y Tecnología que lleva a cabo el Presidente de la Nación Alberto Fernández, quien presenció el lanzamiento de manera virtual, es fundamental para el desarrollo de proyectos que articulen el sector público y privado, y sigan incentivando a jóvenes científicos en nuestra Provincia y el País”.