El mensaje de la Iglesia por el triple femicidio en Florencio Varela: «Que la muerte y el dolor no se apropien de la vida»

La Comisión de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado emitió un comunicado donde lamentó los asesinatos de Brenda, Morena y Lara, y pidió frenar «el avance del narcotráfico» en «los barrios más vulnerables».

La Comisión de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado argentino lamentó este viernes los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, en el marco del triple crimen de Florencio Varela. «Que la muerte y el dolor no se apropien de la vida«, señalaron en un comunicado donde pidieron frenar «el avance del narcotráfico» en «los barrios más vulnerables» y reclamaron mayor presencia del Estado.

«Una vez más nos encontramos frente a un episodio trágico en nuestra sociedad, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país», advirtió en un comienzo la Iglesia.

Para luego recordar las palabras del papa Francisco pronunciadas en la audiencia general del 26 de junio de 2024: “¡Cuántos traficantes de muerte hay, porque los traficantes de drogas son traficantes de muerte, impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad”.

“La presencia de la Iglesia y de diversas instituciones en nuestros barrios —donde se trabaja acompañando las vidas de tantos niños y jóvenes junto a sus familias, para que no caigan en el brutal flagelo de la droga— es esencial para que la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos», consigna el comunicado.

A la vez de reclamar: “Necesitamos que la presencia del Estado, a través de los órganos de justicia y de seguridad, sea inteligente y cooperadora, a fin de sostener a cada una de las instituciones que están presentes en los barrios, brindando respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad”.