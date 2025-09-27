«José C. Paz apuesta al futuro: becas, deporte y compromiso con la juventud»

26 de septiembre de 2025 – En una jornada cargada de emoción, compromiso y oportunidades, la Municipalidad de José C. Paz, bajo la gestión del intendente Mario Alberto Ishii, dio un paso firme en el respaldo a la juventud del distrito con una doble iniciativa que combina inclusión social y desarrollo deportivo.

El secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, fue el encargado de encabezar el acto oficial en el que se realizó la Entrega de Subsidios y se dio inicio al esperado 3° Torneo Intersedes ENVIÓN 2025. El evento contó con la presencia de las directoras del programa ENVIÓN, Lidia Parisi y Alondra Sosa Camacho, junto a Pablo López, reafirmando el fuerte compromiso institucional con las nuevas generaciones.

Más inclusión: 100 nuevas becas y equipamiento para las sedes

Como parte de una política activa de inclusión, el municipio otorgó 100 nuevas becas del programa ENVIÓN, destinadas a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Este beneficio no solo representa un respaldo económico, sino también una herramienta concreta para el acceso a mejores oportunidades educativas y de formación.

Además, las 14 sedes del programa recibieron un Kit de Entrenamiento y materiales esenciales para el desarrollo de actividades recreativas y pedagógicas. “Todo esto es posible gracias a la apuesta incondicional y el permanente apoyo del intendente hacia los jóvenes”, remarcó el secretario Mansilla.

Comienza el 3° Torneo Intersedes ENVIÓN 2025

Con un ambiente festivo, se realizó también el lanzamiento oficial del 3° Torneo Intersedes ENVIÓN 2025, una competencia que reúne a cientos de jóvenes en distintas disciplinas deportivas y recreativas, promoviendo la convivencia, el trabajo en equipo y la identidad comunitaria.

El sorteo de los grupos, realizado en vivo por el secretario de Gobierno, definió la siguiente distribución entre las sedes participantes:

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D Altube Sol y Verde San Atilio Frino Vucetich 9 de Julio San Martín Concejal Alfonzo Santa Rita Néstor Kirchner Parque Jardín Sagrada Familia La Paz Primavera

Las disciplinas incluyen fútbol sub-16 y sub-21 mixto, vóley mixto, carrera de posta, vallas, velocidad, ajedrez, truco y Ta Te Ti carrera, demostrando la amplitud e innovación del enfoque deportivo del torneo.

Premios que inspiran

El torneo no solo ofrece un espacio de esparcimiento y competencia, sino también premios que motivan y premian el esfuerzo colectivo:

🥇 1° Puesto: Viaje a las Cataratas del Iguazú

Viaje a las 🥈 2° Puesto: Campamento recreativo

Campamento recreativo 🥉 3° y 4° Puesto: Excursión al parque Temaikén

Un municipio que mira al futuro

Con esta jornada integral, la Municipalidad de José C. Paz refuerza su política de inclusión social, desarrollo juvenil y promoción del deporte. Desde la entrega de becas hasta la creación de espacios de contención y recreación, el gobierno local sigue construyendo un presente activo y un futuro prometedor para sus jóvenes