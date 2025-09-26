Merlenses disfrutaron de la proyección gratuita de la película “Gilda, no me arrepiento de este amor”, en el Polo Audiovisual. En ese marco, se desarrolló una charla y clase magistral junto a la directora y al equipo del film.

La película, protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Lorena Muñoz, retrata la vida y la trayectoria de la popular cantante Gilda, fallecida en 1996.

Los vecinos y vecinas disfrutaron de la proyección junto a una clase magistral que contó con el equipo del film y fue moderada por la actriz merlense Virginia Garófalo. “Hay que defender el cine nacional y, acá en Merlo estamos defendiéndolo gracias a las políticas que impulsa el Gobierno Municipal que encabeza el Intendente Gustavo Menéndez“, expresó Garófalo.

Participaron:

Lorena Muñoz – Directora

Daniel Ortega – Director de Fotografía

Javier Leos – Productor

La jornada se dio en el marco del programa cultural La Fábrica del Cine, dedicado a la apreciación, el aprendizaje y la difusión del cine y sus oficios.

Para más información, comunicarse con el Polo Audiovisual de Merlo – Dirección: Carlos Pellegrini 236 entre Rawson y 25 de Mayo. Email: poloaudiovisualmerlo@gmail.com