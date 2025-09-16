El intendente Mario Ishii participó de la 4.ª edición de “Chamamé para mi Gente”

José C. Paz celebró una nueva jornada de música, cultura y tradición para toda la familia.

El lunes 15 de septiembre con una gran convocatoria y un ambiente de fiesta popular, el municipio de José C. Paz fue escenario este domingo de la cuarta edición del festival “Chamamé para mi Gente”, un evento que reunió a familias, vecinos y amantes del chamamé en el Centro Tradicionalista “El Fiador”.

El intendente Mario Ishii encabezó la jornada, acompañado por el secretario de Gobierno Pablo Mansilla y el concejal Juan Manuel Mansilla, en una muestra del firme compromiso de la gestión local con la promoción de la cultura popular y el fortalecimiento del tejido social.

Desde las 10 de la mañana, el quincho de “El Fiador” vibró con las presentaciones de artistas locales y nacionales que llenaron de música y emoción al público presente. Entre los destacados se encontraron Alan Maidana, Raúl Ramírez, Damián Ayala, Los Desertores y Los Hijos de los Barrios, quienes fueron los encargados de cerrar el festival con un show inolvidable.

El chamamé, profundamente arraigado en la identidad cultural de muchas familias paceñas —provenientes de provincias del litoral y el norte argentino—, fue el protagonista de esta jornada que combinó tradición, alegría y comunidad.

El evento, de entrada libre y gratuita, se realizó en un entorno 100% libre de alcohol, reafirmando el carácter familiar de la propuesta y la política de inclusión y acceso que impulsa la Municipalidad de José C. Paz.

La celebración tuvo lugar en las instalaciones de Arregui (ex Florida) y Oribe, y fue un reflejo del lema municipal: #EnJoséCPazTenésTodoLoQueNecesitás, destacando al distrito como un espacio de encuentro, integración y aprendizaje