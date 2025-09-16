El Gobierno promulgará la ley de discapacidad, pero avisó que no la aplicará

Lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque no se reglamentará hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación.

El Gobierno nacional promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque destacó que no se reglamentará hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar (en referencia a la Ley de Discapacidad). Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos”, reveló Francos durante una entrevista con Clarín, y agregó: “Lo hablaremos con el presidente. Si fuera por mí, me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”.

En otro tramo de la nota, el jefe de Gabinete afirmó que “yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no hacemos es que me digan, ‘che miren, el sistema de discapacidad es este’. Lo que no me parece inadmisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, ‘che, arréglensela como puedan’”.

“Vamos a promulgar la ley como corresponde–insistió–. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.

Ataque de la oposición

Francos también habló de un “ataque” deliberado contra el Ejecutivo y contra el equilibrio fiscal, uno de los pilares del programa económico del Gobierno nacional.

“Eso es un ataque al presidente Milei. Discutamos cómo, van a tener presupuesto ahí a partir de este lunes, bueno fíjense dentro del presupuesto nacional cómo hacemos para pagar esto. Lo que se ha mostrado hasta aquí es que hubo una acción deliberada contra la política central de este Gobierno que es el equilibrio fiscal”, indicó.

Por último, sobre este tema, añadió: “Esto fue una acción política deliberada contra un Gobierno que tiene una acción política también muy clara hacia dónde quiere ir. Estos temas siempre se dirimen electoralmente”.