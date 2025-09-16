Juanjo Castro sigue en carrera y lanza su campaña junto a Katopodis

El concejal peronista negó versiones que lo alejaban de la competencia ejecutiva de 2027 en San Miguel. Tras la victoria del 7 de septiembre de Fuerza Patria, reforzó su presencia política y comenzó actividades con el ministro Gabriel Katopodis.

El concejal de Fuerza Patria, Juanjo Castro, salió a desmentir los rumores que circulaban en el ámbito político tras las elecciones del 7 de septiembre, en las que Gabriel Katopodis se impuso en la provincia y Héctor Calvente de Primero San Miguel en el distrito. Versiones internas aseguraban que Castro quedaba fuera de la carrera para los comicios ejecutivos de 2027 en San Miguel. Sin embargo, el dirigente dejó en claro que está “muy bien, muy entero” y que no solo seguirá en carrera, sino que ya inició su campaña.

En un encuentro con militantes en San Miguel, Castro acompañó al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y reafirmó su compromiso con la construcción de un proyecto político territorial. “Estamos trabajando con renovada energía y compromiso”, señalaron desde Fuerza Patria San Miguel, que agradeció la presencia del funcionario nacional y puso en valor su labor para la comunidad.

El acto simbolizó la siempre costosa unidad del peronismo local y la decisión de fortalecer la militancia rumbo a las elecciones del 26 de octubre, donde Jorge Taiana será candidato a diputado nacional. Castro, en ese contexto, dejó en claro que seguirá recorriendo los barrios junto a Katopodis y otros referentes, con miras a consolidar su posicionamiento de cara a 2027. Con este gesto, el concejal busca despejar dudas sobre su futuro político y enviar un mensaje a la interna local: su candidatura para la intendencia sigue en pie y su presencia en el territorio será cada vez más visible.