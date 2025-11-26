Educación – Pidió licencia en la UNGS: Terigi asumirá como ministra de Educación bonaerense

La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento anticipó su salida temporaria al frente de la institución tras aceptar la propuesta del gobernador Axel Kicillof para conducir la Dirección General de Cultura y Educación.

La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Flavia Terigi, confirmó que solicitará licencia en su cargo para asumir como ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, luego de recibir la propuesta formal del gobernador Axel Kicillof para encabezar la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el sistema educativo más grande del país.

La decisión fue comunicada por la propia Terigi en un mensaje dirigido al Consejo Superior de la universidad. Allí anticipó que presentará el pedido de licencia en la sesión del próximo 26 de noviembre, en el marco del artículo 20 del Estatuto de la UNGS. Explicó que acepta el ofrecimiento por considerarlo una “obligación” ante el “renovado ataque al rol del Estado como garante de derechos”, según expresó en su nota.

La pedagoga, reconocida por su trayectoria en el campo académico y por su trabajo en políticas educativas, transita actualmente su mandato como rectora iniciado en 2022. Su salida temporal también confirma los rumores sobre la inminente partida del actual titular de la DGCyE, Alberto Sileoni, quien dejaría el cargo por motivos personales.

En los últimos meses, el nombre de Terigi ya circulaba en ámbitos educativos como posible reemplazo, especialmente luego de su participación en actividades organizadas por Suteba y su cercanía con el espacio Movimiento Derecho al Futuro, vinculado al oficialismo provincial.

Licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Psicología, Terigi cuenta con una extensa trayectoria: fue subsecretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, investigadora docente y coordinadora pedagógica de la escuela secundaria de la misma institución. Su llegada al gabinete bonaerense es interpretada como un refuerzo académico y de gestión para un área clave en la provincia.