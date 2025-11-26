Falleció una funcionaria de José C. Paz y dos militantes permanecen internados

Una tragedia en la Ruta 2 dejó una víctima fatal y dos personas internadas luego del vuelco del micro que se dirigía al Encuentro de Hábitat Popular en Mar del Plata.

Un trágico accidente ocurrido en la Ruta 2, a la altura de Pirán, dejó un saldo de dos personas fallecidas y decenas de heridos, luego de que un micro de larga distancia volcara mientras se dirigía a Mar del Plata. A bordo viajaban 56 pasajeros que participaban de un viaje rumbo al Encuentro de Hábitat Popular, actividad que iba a encabezar el gobernador Axel Kicillof.

Entre las víctimas fatales se encuentra Mónica Mendoza, directora de Hábitat de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio de José C. Paz. La noticia fue confirmada por el secretario de Deportes paceño, Rodolfo Pino, quien lamentó profundamente el fallecimiento de la funcionaria, una trabajadora muy cercana a la agenda social del distrito.

El accidente también dejó heridos a integrantes del movimiento Corriente Peronista 13 de Abril. Entre ellos, Andrés Corvalán, referente distrital de esa organización, quien sufrió una fractura de ingle y permanece internado en una sala de primeros auxilios a la espera de ser trasladado. Su esposa, Yamila Morán, informó que Corvalán se encuentra estable.

Asimismo, continúa hospitalizado Miguel Cabrera, militante del mismo espacio, quien sufrió múltiples golpes, aunque permanece fuera de peligro.

Las autoridades provinciales y municipales siguen de cerca la evolución de los heridos mientras se investigan las causas del siniestro que enluta a la comunidad bonaerense.

Desde Aquí La Noticia lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Mendoza y enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.