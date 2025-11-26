Leo Nardini encabezó un nuevo evento cultural que llegó para quedarse: Malvinas Piano, una oportunidad única para que artistas locales compartan su música y para que disfrute toda la comunidad.

Se realizó el primer Malvinas Piano en la Casa Cultura y Arte (CCA) del municipio, encabezado por el intendente Leo Nardini, junto a Gabriela López, directora general de Promoción del Desarrollo Cultural y Articulación con Instituciones Intermedias; Florencia Neira, coordinadora de Casa Cultura y Arte; y vecinos y vecinas de todas las edades y cuatro pianistas locales de destacada trayectoria. El encuentro marcó un hito cultural al poner en valor el talento de artistas formados en conservatorios y acercar la música a la comunidad de manera gratuita.

“Estamos muy contentos de estar disfrutando de lo que es el primer encuentro de pianistas de Malvinas Argentinas, dándole la oportunidad a los artistas locales que han estudiado en un conservatorio, que tienen un nivel de calidad artística muy alto, de poder compartirlo con vecinos y vecinas”, expresó Nardini.

La Casa Cultura y Arte se consolida como un espacio de formación y disfrute, donde niños, jóvenes y adultos, acceden a talleres de música, danza, teatro y otras disciplinas. “Son cosas que tal vez no son materiales, no se ven, pero nos dan esa cuota de calidad para nuestra gente, que no tiene posibilidad de viajar o pagar una entrada en Capital: lo pueden tener cerca de su casa, en la Casa de Cultura y Arte”, agregó.

El cronograma incluyó las presentaciones de Martín Miranda, Tomás de Lage, Fabián Ferrarel y Hernán Cejas, quienes ofrecieron un repertorio variado que transitó por géneros como samba, rock nacional, jazz, música clásica y folclore argentino.

Martín Miranda, profesor y pianista del CCA, oriundo de Tortuguitas, destacó: “Me parece sumamente importante para la comunidad que se abra este espacio para la expresión del arte, para darle espacio a la gente que le gusta la música, que le gusta el arte, que le gusta la música de piano”, además, compartió su experiencia como profesor del CCA: “Yo tengo la oportunidad de trabajar acá, en el CCA, como profesor de piano, así que veo a los chicos que van creciendo musicalmente, incluso alumnos adultos que van cumpliendo ese sueño postergado de poder tocar un instrumento”.

Tomás de Lage, pianista independiente de Los Polvorines, subrayó el carácter histórico del evento: “Nunca tuvimos cuatro pianistas en un lugar tan lindo como el CCA. Sirve para difundir el espacio, que tiene un piano muy hermoso, y para que puedan escuchar nuevas músicas y conocer el lugar”.

Por su parte, Ferrarel, formado en el Conservatorio López Buchardo y vecino de Los Polvorines, valoró la infraestructura y la calidad del evento: “Que un municipio tenga un piano de este nivel, una sala de ensayo y estudio de grabación es un lujo y un orgullo para los músicos locales. Que haya un encuentro de pianistas y que la gente tenga la oportunidad de ver pianistas solos, algo muy raro, y que acá sea gratuito, es invaluable”.

Por último, Cejas, licenciado en Piano y vecino de Tierras Altas, celebró la diversidad: “Está muy bueno para unir pianistas y para que la gente pueda conocer distintos tipos de música. Que sea gratuito es fenomenal”.

Con este encuentro, la gestión reafirma la importancia de sostener políticas culturales, con acceso a toda la comunidad e impulsar a los artistas locales. “Disfrutarlo en una velada íntima tiene ese valor agregado, es algo mágico, y la gente lo está disfrutando”, concluyó Nardini.