Destacadas

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

17/09/2025
AQUILANOTICIA

El revés legislativo se suma a las denuncias de corrupción, la derrota electoral en Buenos Aires y la recesión, agravando la debilidad del Gobierno a semanas de las elecciones de octubre.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei contra la Ley de Emergencia Pediátrica y la de Financiamiento Universitario, dos iniciativas que habían sido aprobadas en el Congreso el 21 de agosto y vetadas por el mandatario el 10 de septiembre. Ahora los vetos deberán ser rechazados por el Senado.

El rechazo al veto en Emergencia Pediátrica tuvo 181 votos positivos, 60 negativos y una abstención. La norma establece un fondo especial para reforzar la atención en hospitales y centros de salud ante el aumento de la demanda y el deterioro del sistema sanitario.

En paralelo, el veto a la ley de Financiamiento Universitario obtuvo 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones. La medida garantiza partidas extraordinarias para el funcionamiento de las universidades nacionales y el sostenimiento de programas de investigación.

Mientras se desarrollaba la sesión, en la plaza frente al Congreso se realizó una masiva movilización de trabajadores de la salud y de la comunidad universitaria, en respaldo a las leyes y en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno.

El traspié legislativo se suma a un escenario cada vez más adverso para la Casa Rosada: las denuncias de corrupción en áreas clave, la derrota electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la aceleración de la crisis económica y la proximidad de nuevas elecciones alimentan la fragilidad política de Milei. Las derrotas en el Congreso revelan un Ejecutivo debilitado, que pierde margen de maniobra frente a una sociedad movilizada y un Parlamento dispuesto a marcar límites.

Las claves de la ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario pretende asegurar recursos estables para las universidades públicas. Entre sus principales medidas se destacan:

  • Recompone los salarios de docentes y no docentes, considerando la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
  • Crea un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, ajustable anualmente según la inflación y orientado al desarrollo estratégico del país.
  • Amplía de manera progresiva el monto de las becas estudiantiles.
  • Establece un aumento escalonado del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

Emergencia pediátrica: los principales puntos del proyecto

El proyecto de Emergencia en Pediatría y Residencias, conocido como Ley Garrahan, establece medidas concretas para hacer frente a la crisis sanitaria infantil:

  • Declara la emergencia en la asistencia pediátrica por un plazo de dos años.
  • Dispone la recomposición inmediata de los salarios de todo el personal y residentes, que “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023”.
  • Anula el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud, recuperando el esquema anterior.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *