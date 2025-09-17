Merlo: 9na marcha en conmemoración de la “Noche de los Lápices

Miles de jóvenes merlenses formaron parte de la 9na marcha anual que la Subsecretaría de Juventudes organizó en conmemoración de la “Noche de los Lápices”, en el marco del Día de los Derechos del Estudiante de Secundaria y del Día Nacional y Municipal de las Juventudes

La marcha comenzó en la Plaza Néstor Kirchner (Estación de Merlo) hasta la Casa de la Cultura, donde se realizó un festival de memoria con artistas locales, autoridades municipales y familiares de estudiantes detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

La Concejal Cecilia Argüello expresó “Estoy muy orgullosa de los estudiantes de Merlo. Tenemos futuro en la Argentina, con jóvenes como ellos que no están dispuestos a entregar sus derechos sino a defenderlos”.

Por su parte, el Director de Derechos Humanos de Merlo, German Outeda, destacó “Esto no ocurre en otros distritos, ver la organización constante de los estudiantes merlenses que, con memoria, participan de estas actividades”.

Además, la Asesora Estudiantil de la Subsecretaría de Juventudes, Agustina Pereira, señaló “Acompañamos esta propuesta porque es fundamental que los chicos sigan construyendo la memoria colectiva, que sigan pensando en el otro. Hoy tienen que seguir peleando por sus derechos“.

La Marcha de los Estudiantes se realiza en Merlo desde hace 9 años. Forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Juventudes, para la integración y participación de los jóvenes merlenses.