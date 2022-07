Diputados: probó la declaración como Personalidad Destacada de la Provincia a María Luisa Kugler

Fue la primera mujer electa intendenta en la provincia de Buenos Aires. Es a partir de un proyecto del diputado Emiliano Balbín, quien busca reconocer la trayectoria de esta dirigente, que tuvo una destacada labor antes y después de ser Jefa Comunal. Ahora deberá aprobarlo el Senado para que finalmente sea Ley.

La declaración como Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires a María Luisa Kugler, es por su trayectoria en pos de la inclusión de la mujer en la política, lo que convirtió a esta dirigente radical -el 6 de septiembre de 1987-, en la primera mujer electa Intendenta de la Provincia, en el partido de Tornquist, cargo que desempeñó hasta 1991.Kugler, conocida por todos como Marisa, conoció la militancia político partidaria desde sus primeros años por intermedio de su padre, Adolfo Kugler, quien llegó a ser elegido Intendente Municipal en la década del 60. Con el retorno de la democracia Marisa se acercó a militar a la Unión Cívica Radical, desde donde logró ser electa Intendenta el 6 de septiembre de 1987 con el 56 % de los votos.

“Los cuatro años de mandato, en un contexto económico difícil, fueron caracterizados por una gestión de puertas abiertas los siete días de la semana, recordando los vecinos ser atendidos por la Intendenta tanto en el municipio como en su domicilio particular o donde la encontraran”, recordó Balbín en los fundamentos de su iniciativa.

“El empoderamiento y la defensa de las mujeres fue un importante eje durante el su gobierno -agregó-. Bajo su gestión se realizaron las primeras conmemoraciones de trascendencia del Día de la Mujer, siendo Tornquist sede de encuentros regionales de Mujeres donde se trataban la problemáticas del momento”.“Vale destacar que, sin la existencia de la Ley de Cupo femenino, las dos listas municipales que Kugler encabezó estuvo integrada por mujeres que accedieron al Concejo Deliberante, como así también al gabinete municipal en roles de importancia”, señaló.El constante gestionar de la única mujer Intendente dejó anécdotas que marcaban la época. Según recuerda, frecuentemente en ministerios y secretarías creían que era la secretaria del Intendente, hasta que con el tiempo, se acostumbraron a ver a la Intendenta por sus reparticiones.

Durante esos años Marisa entabló una excelente relación con el Gobernador Antonio Cafiero. Las diferencias partidarias no fueron un obstáculo para la gestión ni para consolidar una amistad que duró años.La propia Kugler expresó al respecto: “tuve una excelente relación con él, lo amé. Cuando era legisladora, me invitó a que sea una de las presentadoras de su libro en la Casa de la Provincia junto con ‘Chiche’ Duhalde y un diputado del Frepaso. Y, en lugar de hablar del libro, le hice un homenaje en vida porque fue una persona muy buena conmigo a pesar de ser de partidos diferentes. Él y su esposa me acompañaron y ayudaron mucho y comprendieron que aun siendo adversarios podíamos ser amigos y ayudarnos”.

“Marisa, la pionera”, como tituló el diario La Nación en 1999, marcó una huella que muy pocas han podido seguir. Desde 1987 han transcurrido ocho elecciones en 135 distritos. Solamente en veintidós de ellos (Tornquist incluido) votaron una Jefa Comunal: Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Ameghino, Almirante Brown, Baradero, Carlos Tejedor, Cañuelas, Chascomús, Campana, General Arenales, General Lavalle, La Matanza, Laprida, Monte, Moreno, Navarro, Presidente Perón, Quilmes, San Antonio de Areco, San Vicente, Tornquist y Veinticinco De Mayo.“La situación descripta demuestra que pese a los niveles de paridad alcanzados, el camino abierto por Marisa Kugler hace treinta y cinco años, aún necesita ser apuntalado y consolidado”, expresó Balbín, y agregó: “no solo muy pocas mujeres han llegado a ser Intendentas, tampoco han alcanzado un número importante de candidaturas ha dicho cargo, lo cual es una causa indirecta de la baja cantidad de mujeres a cargo de los ejecutivos municipales”.

En este mismo sentido, el legislador radical indicó: “entendemos que el presente reconocimiento a María Luisa Kugler toma especial relevancia porque, complementariamente, pone en evidencia una deuda pendiente con las mujeres en el ámbito más doméstico y cercano a la sociedad de la política, el ámbito municipal”.“María Luisa Kugler fue la Primera Mujer electa Intendenta de la provincia de Buenos Aires. Y lo que podría haber sido una simple casualidad, Marisa se encargó de dejar en claro que no lo era. Ella fue la primera pero no quería ser la única, por eso desde la gestión en el Municipio y su labor Legislativa aprovechó cada momento para facilitarle el camino a todas las que venían por detrás abriéndose camino en el mundo de la política partidaria o la gestión gubernamental”, finalizó diciendo Balbín.