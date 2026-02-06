Avanzan las obras de pavimentación en distintos barrios de San Miguel

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, supervisó este miércoles los trabajos de pavimentación que se están realizando sobre la calle Victoria, entre Maestro Ferreyra e Isabel La Católica, en el barrio Trujui, una obra que permitirá mejorar la circulación vehicular y la conectividad de la zona.

“Estamos supervisando la pavimentación de Victoria, una obra que beneficiará directamente a los vecinos de Trujui”, señaló el jefe comunal, al tiempo que destacó que se trata de uno de los numerosos trabajos de infraestructura vial que el Municipio lleva adelante en distintos puntos del distrito.

En ese sentido, Méndez también recorrió la pavimentación de la calle Italia, entre la Ruta 8 y Rosetti, en San Miguel Centro. Esta obra tiene como objetivo reforzar la conectividad del área y facilitar futuras mejoras en el ordenamiento del tránsito.

Además, el intendente remarcó que actualmente se avanza con nuevos pavimentos en diversas arterias del partido, entre ellas Victoria, entre Maestro Ferreyra e Isabel La Católica; Dorrego, entre Pasaje San Miguel y Segundo Sombra; Fraga, entre Arricau e Irigoin; y Marconi, entre Irigoin y Alem, entre muchos otros trabajos que se desarrollan en diferentes barrios de San Miguel.