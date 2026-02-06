Mario Ishii participó de un encuentro en Colombia para fortalecer la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO

La reunión se realizó en la ciudad de Envigado, en el marco del proceso de conformación de la Red Colombiana de Ciudades del Aprendizaje.

El senador provincial e intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, mantuvo un encuentro institucional en la ciudad colombiana de Envigado con el alcalde local, Raúl Cardona González, en su carácter de vicepresidente de la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

La actividad se desarrolló en el contexto de la conformación de la Red Colombiana de Ciudades del Aprendizaje, integrada actualmente por nueve ciudades. El encuentro contó además con la participación del coordinador general de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, Raúl Valdés Cotera, quien valoró el intercambio de enfoques orientados a fortalecer los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida.

Durante la jornada se abordaron distintas iniciativas vinculadas a la promoción de una educación de calidad y al diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo social, la inclusión y la equidad en el ámbito local y regional.

En su rol de vicepresidente de la Red Latinoamericana, el senador Ishii trabaja en el fortalecimiento de los vínculos entre las ciudades miembro, en una red que continúa expandiéndose en América Latina. En ese marco, se compartieron experiencias y estrategias orientadas a consolidar modelos educativos que contribuyan a una construcción social más equitativa y transformadora.