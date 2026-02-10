Después del escándalo en INDEC, la inflación de enero fue del 2,9%

La cifra se conoció este martes tras la renuncia de Marco Lavagna y la postergación de la entrada en vigencia del nuevo índice de medición de precios. «Alimentos» fue el principal impulsor del aumento de este mes.

En medio de la polémica con el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), este martes se conoció el índice de inflación correspondiente al mes de enero: 2,9% y 32,4% interanual. De esta forma, se mantiene la tendencia al alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que inició en junio.

La categoría con mayor alza mensual en enero de 2026 fue «Alimentos y bebidas no alcohólicas» con un incremento del 4,7%, seguida por «Restaurantes y hoteles» (4,1%), «Comunicación» (3,6%) y «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» (3%). El resto se mantuvo por debajo del promedio general.

La región que más se encareció de diciembre a enero fue el Noreste con una suba de 3,8%, seguida por Cuyo (3%) y la región Pampeana y Patagonia ya con 2,9%. El Noroeste y el Gran Buenos Aires registraron 2,8% de inflación este mes

«Alimentos y bebidas no alcohólicas» aumentó más en el GBA (5,5%) y en la región Pampeana (4,9%). Mientras que en el Noreste, la categoría que registró un mayor incremento fue «Electricidad, gas y otros combustibles» (13%). En Noroeste, Cuyo y Patagonia, «Transporte público» escaló 7,6%, 13,8% y 10,4%, respectivamente.

El almuerzo de Javier Milei, Santiago Bausili y Luis Caputo

Este lunes, el presidente Javier Milei se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, para almorzar en Olivos. Tras el encuentro, Caputo prometió en X: «Habrá novedades». En entrevistas televisivas, el ministro de Economía había asegurado que el exdirector del INDEC ya la había informado la cifra de inflación de enero.

A diferencia de otros meses, minutos después de la publicación de la inflación, ni Milei ni Caputo celebraron efusivamente su gestión económica. Caputo enumeró los datos publicados por el INDEC y se justificó con «un contexto de reacomodamiento de precios relativos» y con «una fuerte caída en la demanda de dinero» hace pocos meses.

El funcionario ratificó el equilibrio fiscal, el «control estricto de la cantidad de dinero» y la «recapitalización del BCRA» como «pilares fundamentales» del programa económico. «Esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas», adelantó.

Qué pasó con la actualización de la fórmula para medir la inflación

La medición llega en medio de un contexto sumamente sensible para el INDEC, sobre todo después de la renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo, quien argumentó como motivo principal de su salida la decisión de Javier Milei de postergar -nuevamente- la aplicación de una nueva medición para la inflación.

El Gobierno dio una versión un poco más disfrazada: el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó durante una entrevista con radio Rivadavia que Lavagna «renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado».

Al «realentizarse el proceso de desinflación», pero con la implementación de la nueva fórmula para calcular el IPC ya anunciada, Lavagna «se había sentido comprometido con la fecha». «El mensaje era que no se dio el proceso, pasaron cosas en el medio. No había ningún problema, Marco lo entendió perfectamente», contó el ministro.

En cuanto a las proyecciones, Caputo había estimado: “No creo que enero sea mucho más bajo que diciembre, seguramente esté en torno al 2,5, no sé los números”.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central (BCRA) reflejó una inflación del 2,4% para enero. Si bien el dato confirma una desaceleración en el ritmo de suba de precios, también implica un ajuste al alza de 0,3 puntos porcentuales respecto del informe anterior.

Las proyecciones están fuertemente condicionadas por la persistente suba de los alimentos y bebidas, uno de los principales motores de la inflación mensual. En ese sentido, un relevamiento de la consultora LCG mostró que en la primera semana de febrero los precios del rubro aumentaron 2,5%, el salto semanal más elevado desde marzo de 2024, con fuertes incrementos en bebidas, infusiones y productos de panificación.

De acuerdo con Equilibra, la inflación nacional de enero fue del 2,2%, impulsada principalmente por Alimentos y bebidas no estacionales (+2,6%) y precios Regulados (+2,4%). En tanto, el resto del IPC Núcleo avanzó 2%, al igual que los precios Estacionales.

En la misma línea, C&T Asesores Económicos estimó una suba mensual del 2,4% para el Gran Buenos Aires, lo que arrojaría una inflación interanual del 29,2%. Ese porcentaje coincide con la medición de Analytica, que destacó aumentos relevantes en verduras (+10,6%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,5%). Por el contrario, otros alimentos como snacks, salsas y condimentos, mostraron subas más moderadas (+1,0%), al igual que aguas, gaseosas y jugos (+0,7%).

La estimación más elevada, en tanto, fue la de la Fundación Libertad y Progreso, que ubicó la inflación de enero en 2,6% y proyectó una variación interanual del 32,1%, en línea con la dinámica observada en octubre. No obstante, desde la entidad señalaron que a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración inflacionaria.