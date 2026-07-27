Avance de la obra de pavimentación en el barrio iparraguirre de Grand Bourg

El intendente recorrió los avances de la obra de pavimentación e hidráulica en el barrio de la ciudad , una intervención que mejora la movilidad y la calidad de vida en la zona.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, continúa con el Plan Integral de obra pública en distintos puntos del distrito. Esta semana, además de inauguraciones, recorrió junto a vecinos y vecinas los avances de la primera etapa de la obra en el barrio Iparraguirre sobre la calle San Francisco Javier entre las intersecciones de Ing. Pablo Nogués y Cabo Sosa.

La intervención total contempla 4 cuadras, con 2.800 metros cuadrados de pavimento de hormigón, además de la ejecución de 260 metros de cañería de hormigón, cámaras y sumideros para optimizar el sistema hidráulico. El proyecto incluye la pavimentación de la calle Cabo Sosa, en su extensión desde Paso de los Patos a N. Mascardi.

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio Iparraguirre, garantizando movilidad vehicular y peatonal, y fortaleciendo la vinculación de vías de acceso. A su vez, la obra agrega valor a los espacios públicos, promoviendo el esparcimiento y el disfrute comunitario.

En este marco, Nardini subrayó:“Malvinas Argentinas continúa con la ejecución de obras, esta vez desde la Secretaría de Obras Públicas, gracias a una buena administración de los recursos municipales. Seguimos avanzando con más obras que son mucho más que calles nuevas: son seguridad, conectividad y mejora de calidad de vida para nuestros vecinos”.