San Miguel realizó la carrera “Pasos adelante” para promover la prevención de adicciones y los hábitos saludables

La jornada participativa de 3 kilómetros se llevó a cabo en la Plaza San Ignacio y reunió a vecinos de todas las edades. El intendente Jaime Méndez acompañó la actividad, que incluyó una charla de concientización antes de la carrera.

La Municipalidad de San Miguel llevó adelante este sábado la carrera participativa “Pasos adelante” de 3K, una jornada que combinó deporte, encuentro y concientización con el objeti vo de promover la prevención de adicciones y los hábitos saludables entre los vecinos.

La actividad se desarrolló en la Plaza San Ignacio, ubicada en Pichincha y Hércules Binda, donde participaron personas de distintas edades. El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, estuvo presente durante la jornada y acompañó a los vecinos que se sumaron a la propuesta.

Antes del inicio de la carrera se brindó una charla de concientización sobre la prevención de adicciones y la importancia de incorporar hábitos saludables, como parte de una iniciativa destinada a generar espacios de información, acompañamiento y reflexión para toda la comunidad.

La carrera fue organizada por el área de Deportes de la Municipalidad de San Miguel junto con el Centro Municipal de Día Nunca es Tarde (NET), un espacio que brinda acompañamiento a personas que atraviesan procesos de recuperación de adicciones y a sus familias.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de propuestas forman parte de las distintas acciones que se impulsan para construir una comunidad más saludable, utilizando al deporte y la participación vecinal como herramientas para promover el bienestar y fortalecer los vínculos comunitarios.