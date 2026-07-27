Merlo fortalece la asistencia alimentaria para vecinos en situación de vulnerabilidad

A través del Operativo Frío, el Municipio brinda viandas y alimentos calientes en distintos puntos del distrito, con recorridas y espacios de atención destinados especialmente a personas en situación de calle.

La Municipalidad de Merlo continúa llevando adelante operativos de asistencia alimentaria en distintos puntos del distrito, destinados a acompañar a vecinos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y, especialmente, a personas que se encuentran en situación de calle.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y forma parte del denominado Operativo Frío, mediante el cual se entregan viandas y platos de comida caliente, además de brindar acompañamiento y atención ante distintas problemáticas sociales.

“El objetivo es acercar un plato de alimento caliente para las personas que están en situación de calle y resolver cualquier inquietud o problemática que se le presente a cada uno de ellos”, explicó el subsecretario de Políticas Sociales, Fabio Quiroga.

El operativo se desarrolla los lunes, miércoles y viernes en diferentes barrios y localidades de Merlo, con puntos fijos de asistencia y recorridas territoriales:

Libertad: Sociedad de Fomento Barrio Petracci, Gamboa 720, entre Helvecia y San Benito, a las 18 horas.

Sociedad de Fomento Barrio Petracci, Gamboa 720, entre Helvecia y San Benito, a las 18 horas. Mariano Acosta: Club “La Quinta”, Pinciroli 1550, de 18 a 20 horas.

Club “La Quinta”, Pinciroli 1550, de 18 a 20 horas. Merlo Centro: Plaza Richmond, en Presidente Perón y Victoriano Loza, a las 14 horas.

Plaza Richmond, en Presidente Perón y Victoriano Loza, a las 14 horas. Parque San Martín: Iwanowsky 770, a las 20 horas, con recorrido por la zona.

Iwanowsky 770, a las 20 horas, con recorrido por la zona. Pontevedra: Comedor “Ayudar es Vivir”, Cramer 2581, entre Mosconi y Miranda, a las 12 horas, también con recorrido por la zona.

Desde el Gobierno Municipal, encabezado por el intendente Gustavo Menéndez, destacaron que estas acciones buscan garantizar el acompañamiento y la asistencia a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la presencia del Estado local en los barrios.

Para obtener más información sobre los operativos y las distintas políticas de asistencia social, los vecinos pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, ubicada en Colón 686, o a los teléfonos (0220) 483-3136, 486-5162 y 486-5069.