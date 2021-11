La lista Méndez se impuso con comodidad a la de Castro

Por 16 por ciento de diferencia Juntos ganó la elección. El Frente de Todos no logró descontar como quería lo que sucedió en las PASO. ¿Cómo queda el Concejo Deliberante? Cristian Méndez, de Juntos, se impuso en las elecciones generales del domingo, a la lista de Juanjo Castro, que encabezó el Frente de Todos. Con el 49,63 por ciento para el oficialismo local, y con el 33,64 por ciento para la oposición kirchnerista, ambas fuerzas fueron las únicas que lograron meter concejales en el HCD. Y, por la distribución que quedará conformada a partir del 10 de diciembre de este año, el oficialismo volverá a tener mayoría automática. Las demás listas Avanzada Libertad, Frente de Izquierda y Vamos con Vos no llegaron al piso de votos necesarios para ingresar ediles al Concejo Deliberante.

En la mañana del domingo, el intendente Jaime Méndez votó en la Escuela Primaria N°10 de barrio Mattaldi, y el ahora concejal electro Cristian Méndez hizo lo propio en con su hija en la Escuela Primaria 39.El jefe comunal, en su cuenta de facebook expresó: “Otra excelente elección en San Miguel, muchas gracias a todos por acercarse hoy a emitir su voto. Un saludo y agradecimiento muy especial por el apoyo, el cariño y el acompañamiento de la gran mayoría. Muchas felicitaciones a Cristián Méndez, candidato local, una máquina de trabajar. Y a Joaquín de la Torre, que va a representar a San Miguel en el Senado de la Provincia.

Desde ahora mismo seguiremos trabajando para que nuestro querido distrito siga creciendo. ¡Y por una provincia y un país mejor!”Recordemos que la boleta de Juntos llevaba a Joaquín de la Torre como senador provincial y tenía el apoyo del intendente Jaime Méndez. De esta manera, el oficialismo en San Miguel volvió a hacer una excelente elección, destacándose dentro de los municipios del conurbano.

Con esos números, San Miguel le dio al frente Juntos la segunda victoria más fuerte de todo el conurbano, después de Vicente López, superando a otros distritos donde también gobiernan intendentes del espacio.Reverdito y la confianzaEl presidente del HCD –que vence su mandato el 10 de diciembre- habló con Aquí La Noticia y aseguró que “nuevamente los vecinos de San Miguel nos siguen eligiendo, confiando en Jaime y su equipo de trabajo. El 50 por ciento nos eligió asique muy contentos por la responsabilidad de hacer frente a lo que viene”.





Si bien el oficialismo tendrá la mayoría desde la próxima conformación del HCD, Reverdito dijo: “Nosotros no somos de imponer las cosas. Lo que nos enseñó Joaquín es que hay que hablar con todos los compañeros de otras fuerzas políticas asique no vamos a cambiar ahora; no vamos a hacer lo que queramos, siempre va a ser en forma consensuada como lo hacemos hasta aquí”.A la hora de entender el porqué del triunfo, Reverdito indicó que se debe a la gran cantidad de obras que se vienen realizando desde hace años, primero con la gestión de Joaquín de la Torre y ahora con la de Jaime Méndez. “No tengo dudas que se debe al arduo trabajo de todos estos años y la mejora que ha tenido el distrito. La gente vota la manera y la transparencia de manejarse”, afirmó.

Finalmente, se refirió a lo que dijo públicamente de la Torre sobre la necesidad de cambiar la Carta Orgánica de las Municipalidades, debido a que las responsabilidades que tiene los municipios en la actualidad son más abarcativas que las que tenían hace 15 años. “La ley Orgánica es obsoleta; así como ha habido cambios en todos los sectores, como en la Justicia, creo también hay que actualizar la de los municipios.

Además, hay que mejorar la manera de votar, no puede ser que cada dos años votemos porque se atrasa la gestión, no puede ser que se siga votando una lista sabana”, explicó el edil. Asimismo, agregó que “la política tiene que solucionar los problemas de la gente, no hacerles las cosas más difíciles. La responsabilidad del estado municipal es otra que la de hace 15 o 20 años, la responsabilidad de la seguridad pasa por el intendente, por ejemplo”. Y concluyó esperanzado en que con la entrada de de la Torre al senado provincial, muchos temas que han sido cajoneados puedan volver a ver la luz en la Legislatura bonaerense. “Ojalá se le pueda dar más herramientas a los intendentes”, afirmó.