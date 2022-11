Vidal y Ritondo de reunión con Méndez y De la Torre

Los pre candidatos del PRO estuvieron con Jaime Méndez y con el también pre candidato a gobernador Joaquín de la Torre, previo a un encuentro con jubilados y un almuerzo que aglutinó a dirigentes de la Primera Sección electoral.La campaña para los comicios ejecutivos del año que viene ya comenzó y los pre candidatos muestran sus cartas, salen a recorrer el territorio (sobre todo el de la provincia de Buenos Aires), a llevar su propuesta a la gente y a juntarse con los referentes y dirigentes locales para ir delineando el plan de acción.

San Miguel es terruño amigable para el PRO y aquí es que llegaron María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, ambos con intenciones de ser protagonistas este 2023, uno como presidente y el otro como gobernador, respectivamente. Tanto el presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Frente PRO y precandidato a gobernador bonaerense, Cristian Ritondo, como la ex gobernadora María Eugenia Vidal, mantuvieron una reunión con el intendente Jaime Méndez, con el senador provincial, Joaquín de la Torre y con el subsecretario de Gobierno, Miguel Nieto.

También, participaron de un encuentro con jubilados de los 27 centros locales y compartieron un almuerzo con referentes de la Primera Sección electoral.Recordemos que en este camino hacia los comicios de 2023 el senador provincial, Joaquín de la Torre, es uno de los que tiene intenciones de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires; de hecho, está recorriendo el territorio con Patricia Bullrich quien se autopostula para presidente.

Es decir que el encuentro en el despacho municipal se dio entre dos pre candidatos al mismo cargo, lo que se puede entender como un signo de armoniosa convivencia previo a una posible interna. “Dimos las peleas que tuvimos que dar. Hoy las mafias volvieron a las calles, la droga volvió a los barrios”, dijo Ritondo y agregó: “No hay futuro si los chicos recurren a las drogas, no hay educación si las escuelas están cerradas. El narcotráfico y las patotas sindicales son dueñas de la calle”.

A su vez enfatizó: “Debe volver el orden y por eso necesitamos que nos acompañen en 2023”.“Recorrer con María Eugenia Vidal nos motiva. Compartimos la misma pasión. Vemos lo que hicimos, que no alcanzó y queremos continuar en 2023”, destacó el ex ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.En tanto Vidal expresó: “Así hacemos política en Juntos por el Cambio sabiendo que después de un primer encuentro siempre habrá un segundo. Ese abrazo se dará nuevamente”, y agregó: “Cuando vemos lo qué pasó en este gobierno, hay un reconocimiento de que hicimos las cosas bien. Si ganamos en 2023, se dará este abrazo nuevamente. Pero necesitamos que nos acompañen”.Además, la ex gobernadora dijo: “Goberné la Provincia con más de 17 millones de argentinos, casi la mitad de nuestro país. Hoy siento que mi próxima etapa es gobernar el país y aportar todo lo que aprendí de una provincia tan difícil. Lo mismo Cristian puede aportar su experiencia, como el primer ministro de seguridad, en cumplir su mandato en democracia, que bajó los homicidios y manejó una policía que nunca se reveló en nuestro gobierno a pesar del despido de 13 mil policías corruptos”.

De la actividad participaron el diputado provincial Alex Campbell y del almuerzo el médico Carlos Kambourián; la diputada nacional María Lujan Rey, los senadores provinciales Walter Lanaro y Aldana Ahumada; los referentes de Luján, Rita Salaberry; de Escobar Jaqueline Rigby y Leandro Goroyesky y Fabiana Tuñez; de Campaña, Abel Sánchez Negrete; de Las Heras Patricio Langan; de General Rodriguez, Gustavo Palopoli; de General San Martín, Santiago López Medrano; de Hurlingham Lucas Madorno; de José C Paz, Matías Ferreiros y Gabriela Sosa; de Mercedes, Ezequiel Bisso; de Marcos Paz, Lorena Arguintegui; de Merlo Maximiliano Dodera; de Navarro, Sebastián Etcheverry; de San Isidro Rosalía Fucello; de Tres de Febrero, Carlos Toniollo; de Morón Walter Anzorena; los concejales Adriana Cáceres, Demián Martínez Naya.