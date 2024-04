El senador provincial Joaquin de la Torre, que se sumó al bloque de La Libertad Avanza, dijo que la dupla presidencial, más allá de diversas opiniones, quieren lo mismo para el país.

Joaquín de la Torre, senador por la provincia de Buenos Aires, habló con CNN Radio sobre la relación que mantienen la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, y el Presidente, Javier Milei, que tan en duda estuvo hace unos días: «La fórmula puede tener algunos matices, pero estoy seguro que Victoria y Javier quieren el mismo destino para la Argentina, más allá de opiniones diversas».

Asimismo, entendió que «Argentina es un país presidencialista» y que «no vamos a salir de ello por pequeñas diferencias».

A su vez, contó del nuevo bloque que conformó en el Congreso: «Había dos bloques de una sola persona, el mío y el de Sebastián Parejas y Florencia Arietto estaba incómoda en el lugar en el que estaba, quería hacer un proceso de apoyo al gobierno nacional. Entonces nos juntamos los tres en un bloque de acompañamiento al presidente».

En vistas a las elecciones del 2025, el senador se refirió a la posibilidad de que La Libertad Avanza y el PRO tengan listas conjuntas: «La idea de Mauricio Macri me parece que es acompañar el proceso del gobierno de Milei y si eso es razonable, lo posible es que se traduzca en una sola lista».

Por otro lado, de la Torre opinó sobre las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como posibles miembros de la Corte Suprema de Justicia: «A veces creo que es muy fácil hacer política desde la fantasía, pero después está la realidad. Para aprobar a un Ministro de la Corte se necesitan dos tercios de la Cámara de Senadores y a eso se llega con acuerdos, que a veces significan tragarse un sapo».

Por último, el senador bonaerense criticó el llamado del diputado, José Luis Espert, de no pagar el aumento de los impuestos de la provincia de Buenos Aires: «Yo voté en contra del aumento y muchos de los que se rasgan las vestiduras votaron a favor. Es de una moral bastante laxa».

«Hay un derecho de los bonaerenses para no acatar el impuesto si no pueden pagarlo», determinó el dirigente.