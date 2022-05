Veterano de Malvinas de Bella Vista recordó momentos previos a la contienda

Sebastián Contini relato en el senado de la nación cómo fueron los minutos anteriores a entrar en combate, con tan solo 19 años. “No fuimos chicos de la guerra (…) así fue como nos hicimos hombres”, afirmó.“Sentí miedo cuando sentí y escuche nuestra primera arenga de guerra que nos tocó vivir”, recordó Sebastián Contini, Veterano de Malvinas, en un discurso que pronunció en el Senado de la Nación, en el marco del 40 aniversario del conflicto bélico que enfrentó a nuestro país con el reino Unido y sus aliados.Contini, es vecino de Bella Vista, en el partido de San Miguel, y el intendente Jaime Méndez posteó su historia en su facebook personal. “A los 19 años, siendo vecino de Bella Vista, y mientras hacia la conscripción, fue convocado a la Guerra de Malvinas.

Allí peleó ofreciendo su vida por todos nosotros, como cada caído y veterano. Orgullo local y héroe de la Patria”, escribió.En su intervención en el senado, Contini comentó que “el 1º de mayo se izó nuestra bandera de guerra y el comandante nos dijo que estemos orgullosos, que si no volvíamos íbamos a dar la vida por la Patria. Eso, cada vez que lo escucho en mi cabeza, me causa un escalofríos que no lo puedo olvidar, pero esa era la convicción que teníamos todos los integrantes en cada puesto de combate y que nos transmitían a nosotros, los soldados, que tal vez no teníamos esa profesionalidad”.

Finalmente, el Veterano de Guerra dejó sin efecto una definición que se instaló en los años posteriores a la finalización del conflicto, que tendió a profundizar aún más los horrores de una guerra. “Pero no fuimos los ‘chicos de la guerra’… sufrimos, sí, pasamos miedo, sí, pero el hombre se hace y no nace y así fue como nosotros nos hicimos”, sentenció.