Joaquín De La Torre sobre Macri

El senador provincial de Juntos dijo que el ex presidente cumple con tres requisitos que no tiene nadie en Cambiemos. También habló de CFK, Alberto, Manes y Milei.El legislador provincial, Joaquín de la Torre, se refirió a la posibilidad de que Mauricio Macri vuelva a ser candidato a presidente, sobre la relación Alberto Fernández – Cristina Kirchner, sobre el radical Facundo Manes y de la vedete del momento, Javier Milei.“No tiene ninguna prohibición; puede ser candidato como todos los argentinos que hayan cumplido los requisitos”, dijo de la Torre y agregó: “Macri tiene tres ventajas respecto a los demás candidatos de Cambiemos: tiene la espalda, la piel y tiene el coraje para determinadas medidas. Esas condiciones lo ponen en un buen lugar. Falta su decisión. Aún no manifestó su intención de ser candidato. Y faltan las internas y la definición del PRO”. Ello lo dijo en una entrevista a La Noticia Web. En cuanto a la grieta que se generó en el Frente de Todos entre CFK y Alberto, sostuvo que la elección del presidente como candidato fue de la vicepresidenta, y que no respetarlo ahora “no me parece correcto”. Por ello, consideró que “debe aceptar los cuatro años de mandato de Alberto, aceptar que cuando lo hizo encabezar la boleta le dio la posibilidad de conducir, y entendió que era la mejor persona para este momento de Argentina”. Seguido, dijo que las críticas las debe hacer en lugares privados y no en público.Por otro lado, recordemos que el año pasado junto a Emilio Monzó y Maximiliano Abad de la Torre impulsó la candidatura de Facundo Manes. Consultado sobre si continúa esa alianza dentro de Juntos, dijo que “la relación con el radicalismo bonaerense, con Maxi Abad y los intendentes, sigue impecable, y por lo tanto con Facundo Manes. No nos hemos juntado a hablar todavía por el camino hacia adelante, pero la relación es muy buena”.

Luego habló del caso Milei que algunos consideran que es el fenómeno del momento: “Si para ganar la elección, necesitamos que Milei sea parte de Juntos, ¿lo vamos a dejar afuera o lo vamos a incorporar? Si no lo incorporamos y perdemos, ¿somos responsables de eso? Echar a alguien antes de que esa persona manifieste su vocación de estar, o echar a alguien que puede ser necesario tener adentro, sería una gran torpeza. Y además es una buena forma de ocultar nuestros problemas y no hacer autocrítica. Si Milei crece, es porque los políticos no hemos tenido la capacidad de representar a un gran sector de la sociedad. El crecimiento de otros dirigentes políticos no es solamente virtud de esos dirigentes, sino que debemos hacer autocrítica para saber qué pasó para que una parte de la sociedad haya dejado de sentirse representada por nosotros”.

Desdoblarse es lo importante Hace unas semanas en la Legislatura Bonaerense, de la Torre presentó un proyecto para desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales para 2025. “Hoy el gobernador tiene la facultad de desdoblar por decreto si hace el llamado a elecciones con anterioridad al nivel nacional. Eso es dejar en manos de la conveniencia de cada político algo muy importante como el desdoblamiento, que la Provincia de Buenos Aires tenga su propia elección y podamos discutir los bonaerenses mirando a la cara a quien puede ser su gobernador, sus diputados o intendentes sin que esté nublado por la discusión de cargos nacionales. Normalmente cuando se elige gobernador se hace en una discusión nacional”, señaló. En ese sentido, agregó que “el derecho de desdoblar lo tienen todas las provincias, y yo lo quiero imponer por Ley porque todos los políticos quieren desdoblar cuando están en el Poder, y cuando no están no quieren desdoblar. Nadie sabe quién va a gobernar y quién va a ser oposición en 2025, por lo tanto esa debe ser la fecha del comienzo de esta Ley”.La idea de Juntos es volver al poder el año que viene, pero no quieren repetir errores que después terminen en una interna como la que vive el FdT. “Estamos corriendo el riesgo una vez más de atar el carro adelante del caballo. Lo más importante en este momento es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Mucho más importante que los candidatos. Necesitamos la posibilidad de mostrarle al electorado un programa con el compromiso de todas las partes. Es una coalición con matices, pero una vez que se llega al gobierno, después de una interna, el que gana debe tener un programa que sea aceptado por todas las partes, para no tener los mismos problemas que tiene hoy el gobierno nacional que terminan en la pelea de Cristina con Alberto”, afirmó