Pablo Mansilla:“Vamos a ver quién empuja la lista de diputados provinciales”

El Secretario de Gobierno cruzó fuerte al Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Cuestionó que no haya ningún representante del ex General Sarmiento en las listas de Unión por la Patria.

Pablo Mansilla es uno de los funcionarios de más peso político en José C. Paz, y en sus palabras públicas -cuando tiene la oportunidad de hacerlo- siempre suele decir lo que piensa, no se guarda nada y va de frente.

En el marco de la entrega de escrituras de la Ley 24374 que se realizó en el Centro de Estudios Municipal de la UNPAZ, el Secretario de Gobierno se despachó a gusto con lo que fue el resultado final tras el armado de las listas de legisladores de Unión por la Patria, de manera similar a como lo había hecho el intendente Mario Ishii algunos días antes.

“José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel no tienen un pre candidato a diputado”, empezó diciendo a modo de reclamo Mansilla. Luego se mostró desconcertado ante esa situación afirmando que “no sabemos porque se destrató así a José C. Paz”. Y después destacó el “buen trabajo” que hizo el Diputado provincial, José Pérez, y que “Mario Ishii no se merecía el destrato de que el distrito ahora no lleve a un pre candidato en la lista de Unión por la Patria”.

Por eso, continuó con su afilado discurso, considerando –y retomando palabras del jefe comunal- que “el año que viene, cuando hagamos la elección del Consejo del Partido tiene que haber una gestión nueva porque ésta ya está en la provincia”. Seguido, cargó sin mencionar a nadie en particular: “Creo que uno puede ser un buen dirigente y un buen compañero, lo que no puede ser es mal dirigente y mal compañero, menos con Ishii, con la calidad de dirigente que es en este país, con los 30 años que tiene trabajando”.

Para finalizar dejó una frase que deja tela para cortar, analizando a futuro lo que podría ser la tendencia de la elección en el distrito: “Creo que hubo un gran destrato hacia la región, vamos a ver quién empuja la lista de diputados provinciales”.

¿Qué había dicho Ishii?

“El Partido Justicialista de José C. Paz exige la renovación de las autoridades provinciales para marzo de 2024, ya que los mismos no están a la altura de la tarea para la cual fueron encomendados”, había publicado en sus redes sociales el intendente paceño para continuar diciendo que “armaron las listas a dedo, a espaldas de los compañeros, sin posibilidad de ver la lista hasta el cierre de la misma”.

También se quejó por el lugar donde se discutieron las posiciones en las boletas, al alegar que fue “en una casa que ni siquiera era la del Partido”. Hizo referencia con esto a la residencia oficial del jefe de Gabinete, ubicada frente a la sede del PJ, donde centraron su actividad Máximo Kirchner y uno de sus mayores aliados en territorio bonaerense, Martín Insaurralde.

“Mantuvieron nuestra gran casa peronista a puertas cerradas para los compañeros que verdaderamente viven en la provincia, no dándole representación a los militantes que día a día trabajan incansablemente para todos los bonaerenses”, agregó. De esa manera, Ishii expresó su disconformidad por haber quedado desfavorecido con los lineamientos que se tomaron en la provincia de Buenos Aires, donde el camporismo