Las escrituras siguen haciendo dueños a los vecinos paceños

La entrega corresponde a 139 títulos de propiedad en el marco del Plan de Regularización Dominial que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires junto a la Municipalidad.

Uno de los anhelos más deseados –y costosos- para las familias que compraron una propiedad es poder tener un documento legal que respalde que son los dueños de ese dominio.

La escrituración, a través de una escribanía de manera particular, implica desembolsar una suma de dinero muy importante que, en la mayoría de los casos, no se hace por falta de dinero de la persona interesada en respaldar su propiedad. Incluso, las facilidades de pago de la misma son poco flexibles para el particular.

No obstante, hay un régimen para lograr la regularización dominial que se hace a través de la ley 24374, en la cual intervienen la gobernación bonaerense y el municipio en donde se tramita la escritura.

Es el caso que sucedió en José C. Paz esta semana, donde el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, encabezó un acto de entrega de 139 escrituras a vecinos de José C. Paz, en el Centro de Estudios Municipal de la UNPAZ. Junto a él estuvieron el director de Acciones Escriturarias de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Dr. Ariel Trovero; el Diputado Provincial José Pérez y la Directora General de Casa de Tierras, Elba Benítez.

Las entregas fueron implementadas por el área provincial bajo el programa de Regularización Dominial que establece la Ley 24.347, en esta oportunidad se entregaron 61 Actas de Posesión y 78 Escrituras de la Subsecretaría de Hábitat dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia Buenos Aires que trabaja conjuntamente con la Dirección General de Casa de Tierras de la Secretaría de Gobierno municipal.

Esta iniciativa del Estado busca brindar seguridad jurídica a los vecinos fortaleciendo sus derechos y seguridad social que implica ser dueños de la propiedad en la que viven.

En su discurso, Mansilla recordó una situación personal para demostrar lo importante que es tener el título de propiedad en mano. Contó que cuando eran niño su familia perdió la casa por una hipoteca: “Por eso me llena de orgullo entregar escrituras, porque no hay nada más lindo que eso”.

Por otro lado, Mansilla felicitó al gobernador Axel Kicillof diciendo que “ha sido el mejor que ha tenido la provincia” y que “ha hecho una revolución, abrió universidades, mantuvo la educación gratuita y es así porque los gobiernos nacional y popular le damos todo a la gente porque las cosas no son nuestras”.

También destacó la figura de Sergio Massa como pre candidato a presidente de la Nación y la de Agustín Rossi como su Vice, sosteniendo que es “la mejor fórmula que necesitamos” y a Mario Ishii “que tomó la decisión de seguir adelante. Mario es un gran líder y conductor de la política en José C. Paz y en la provincia”.