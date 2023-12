UNAHUR: Más de 400 graduados de pregrado, grado y posgrado recibieron su título 

Este miércoles la UNAHUR realizó tres actos de entrega de títulos de pregrado, grado y posgrado para más de 400 nuevos egresados y egresadas. Entre los que recibieron sus diplomas estaban los graduados y graduadas de la Licenciatura en Educación, Profesorados del Instituto de Educación, Licenciatura en Enfermería y Kinesiología y Fisiatría del Instituto de Salud Comunitaria, además de las tecnicaturas, licenciaturas e Ingenierías del Instituto de Tecnología e Ingeniería y Biotecnología.

En esta oportunidad, recibieron su título de posgrado las y los estudiantes de la Especialización en Educación Física para personas con Discapacidad y la Especialización en Alfabetización Inicial.

La jornada se dividió en tres actos que comenzaron por la tarde en el Polideportivo de la UNAHUR ubicado en la intersección de la calles Tte. Origone y Ausebione. El Rector Mg. Jaime Perczyk y vicerrector Mg.Walter Wallach estuvieron presentes, junto al resto de las autoridades de la Universidad, e hicieron entrega de los títulos a cada una y cada uno de los graduados/as.

«En esta Universidad el 40% de los padres de nuestros estudiantes no terminaron la secundaria, y muchos de sus hijos hoy termina la universidad. El logro de ser el primero de la familia en graduarse es el camino que queremos seguir. Esto es lo que produce y hace posible la Universidad Pública y el Estado», expresó el Rector Jaime Perczyk para los graduados y graduadas y sus familias presentes.

La palabra de los protagonistas

Entre los 400 graduados y graduadas, en estas colaciones finalizaron sus estudios la primera graduada del Profesorado universitario de Biología, Natalia Soledad Bekerman y el primer Ingeniero Metalúrgico UNAHUR Mariano Follino y el primer licenciado en Diseño Industrial, Franco Otazo.

«Mi carrera la pude lograr gracias a que hubo una universidad pública en el conurbano. Aún recuerdo el primer día que entré, aunque yo creía que ya era grande, me dijeron que era el momento justo, que me estaban esperando. En este lugar te dicen que vos sos la universidad y no fueron palabras vacías sino las que se cumplieron. «Quiero cerrar con unas palabras del educador Pablo Freiré: el sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar» Natalia Soledad Bekerman, primera graduada del Profesorado Universitario de Biología.

«En esta Universidad encontré mi lugar de desarrollo, aprendizaje y crecimiento. Agradezco al cuerpo docente y nodocente por todo lo que hacen día a día. Por lo que ha crecido este lugar, mi casa de estudio. Soy un afortunado de tener una universidad en mi barrio. Felicitaciones y gracias a todos y todas» Franco Otazo, primer licenciado en Diseño Industrial.

Graduaciones de Carmen de Areco y Chacabuco

Participaron de este mismo acto en la UNAHUR , la entrega de diplomas de las sedes de Carmen de Areco y Chacabuco. Más de 30 docentes que obtuvieron su título de Licenciados/as en Educación (Ciclo de Complementación Curricular). La propuesta forma parte del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) con el cual la UNAHUR ofrece la Licenciatura en Educación en dichas jurisdicciones, al igual que en los distritos de Cañuelas, 25 de Mayo, Ramallo, General Rodríguez, entre otros.

Hasta la fecha, la universidad lleva entregados más de 300 títulos bajo esta modalidad.