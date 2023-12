Simplifican a única dosis el esquema contra el VPH y suman vacuna contra el VSR

En el Calendario Nacional, el esquema de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se simplifica de dos dosis a una y se incorpora la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

La resolución fue anunciada por el Ministerio de Salud de la Nación en el Boletín Oficial y desde el próximo 1 de enero entra en vigencia en el Calendario Nacional de Inmunizaciones. Fue decidido en el marco del último Consejo Federal de Salud (COFESA) por las máximas autoridades sanitarias del país. Estarán disponibles en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de toda la provincia de Buenos Aires.

El esquema de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se simplifica de dos dosis a una. Se aplica a mujeres de once años nacidas a partir del año 2000 y a los varones de once años, nacidos desde el año 2006. Además, se incluye el esquema de vacunación contra el VPH para personas entre once años y veintiséis años que se encuentren en los grupos específicos recomendados en los lineamientos técnicos nacionales y sus actualizaciones.

La puesta en marcha de esta estrategia, publicada en el Boletín Oficial con el número de resolución 4217/2023, dispone de evidencia científica que confirma la inmunogenicidad, eficacia y seguridad con esquemas simplificados de una única dosis en varones y mujeres.

También ofrece ventajas en la distribución, almacenamiento e implementación que permiten mejorar las coberturas, optimizando recursos humanos, financieros y ambientales. Diversos países de la región y del mundo incorporaron esquemas de una dosis contra VPH en sus calendarios de vacunación.

El virus de papiloma humano es la causa primaria del cáncer de cuello uterino, entre otras enfermedades. La vacunación en mujeres y varones tiene el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedad y mortalidad, sus complicaciones y contribuir con la equidad de género.

VACUNA CONTRA LA BRONQUIOLITIS

Desde el 1 de enero también se incorpora al Calendario Nacional, la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Se aplicará de manera gratuita y obligatoria en personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de gestación para proteger a los bebes contra la bronquiolitis y neumonías en sus primeros seis meses de vida, que son los momentos de mayor vulnerabilidad.

El «VSR» es la causa principal de infecciones respiratorias agudas en la infancia, en particular en lactantes menores de un año, siendo la principal causa de aumento de las hospitalizaciones, con eventuales complicaciones con requerimientos de cuidados críticos y elevado nivel de consulta ambulatoria en la época invernal. Además, las infecciones respiratorias bajas como la bronquiolitis implican una fuerte sobrecarga del sistema sanitario durante los períodos de circulación viral.

En Argentina entre enero y diciembre de 2023 se notificaron 218.523 casos de Bronquiolitis. La tasa de incidencia acumulada fue de 14.978 casos cada 100.000 habitantes. Esto representa un aumento respecto a 2018 (335 casos*100.000hab) y a los años pandémicos 2020 y 2021 (132 y 276 casos cada100.000 hab., respectivamente). Con respecto a los casos de IRAB graves registrados entre marzo y mayo de 2023, la positividad para VSR alcanzó su valor máximo en 76%.

La vacunación contribuye al descenso de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal en Argentina, al controlarse la infección por VSR de niñas y niños menores de seis meses de vida. La resolución que incorpora la inmunización es la N° 4218/2023