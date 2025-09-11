Un grupo de diez argentinos deportados por Donald Trump regresó a Argentina

Arribaron a Ezeiza a las 3 de la mañana, luego de un largo vuelo que realizó escalas en Bogotá y Belo Horizonte. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, son extranjeros que ingresaron de manera ilegal.

Un grupo de diez argentinos regresó a Argentina durante la madrugada del jueves tras haber sido deportados por Donald Trump, acusados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de ser extranjeros que ingresaron de manera ilegal. «No somos criminales, solamente vamos por el sueño americano», aseguraron.

«Solamente vamos por el sueño americano», contó a TN uno de los individuos, de 25 años, capturado en San Antonio, Texas. Además, relató que recibió buen trato de parte de las autoridades estadounidenses y que la Cancillería argentina trabajó para que los traslados pudieran hacerse de manera ordenada.

Los deportados hicieron un largo periplo para llegar al país: salieron el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas, a las 0:48 del miércoles (hora local) hacia Luisiana, desde donde tomaron un segundo vuelo hasta Bogotá. Desde la capital colombia abordaron otra aeronave rumbo a Belo Horizonte, en Brasil, y desde allí el último avión destino a Ezeiza.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, relativizó el impacto de las recientes deportaciones. En declaraciones radiales aseguró que «el número argentino es infinitésimo» en el contexto regional y remarcó que Argentina se encuentra entre los países con menores casos de expulsión por parte de las autoridades estadounidenses.

«Nosotros asistimos con todo el cuidado que, por supuesto, siempre merecen todos los ciudadanos argentinos. Siempre lo hemos hecho así y lo seguimos haciendo. Lo otro que puedo decir es que no ha habido incidentes», agregó.

Quiénes son los deportados de EEUU que llegaron a la Argentina

Daniel Rodrigo Céspedes

Maximiliano García

Luciana Lorena Lopresti

Sandra Márquez

Ernesto Nunez

Marcos Ontivero

Pablo Ridolfo

Mario Robles

Julián Francisco Rojas

Rodolfo Valor

Según fuentes diplomáticas, la decisión de deportar a estas personas es una medida unilateral de Estados Unidos, que se toma sin considerar los antecedentes penales. La política migratoria actual de Washington permite este tipo de acciones, incluso si el delito cometido no está directamente relacionado con la seguridad pública.