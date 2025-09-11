La UCR rechazó los vetos de Milei y adelantó que los rechazará en el Congreso

El partido de Lousteau sostuvo que el Jefe de Estado posee “rasgos de un presidente encerrado en su dogma idelológico”.

La Unión Cívica Radical (UCR) se manifestó en contra de los vetos anunciados por el presidente Javier Milei contra las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, además de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y adelantó que rechazará los vetos en el Congreso.

Con el título «Milei rechaza la educación, ignora a las infancias y desprecia el federalismo», el partido liderado por el senador Martín Lousteau difundió un comunicado en donde afirma que el mandatario posee «rasgos de un presidente encerrado en su dogma idelológico».

«Anuncia que vetará una iniciativa aprobada por amplia mayoría en el Parlamento, que garantiza una justa distribución de fondos a las provincias y que contó con el consenso de todos los gobernadores», señaló en sus redes sociales.

En tanto, la UCR sostuvo que la Ley Garrahan, la cual declara la emergencia en la salud pediátrica, «brinda a miles de familias que atraviesan momentos difíciles la posibilidad de contar con un mínimo de certidumbre, y garantiza al personal de salud una recomposición frente a los ingresos perdidos».

Sobre el final, el partido adelantó que rechazará el veto en ambas Cámaras: «Tal como haremos con la Ley de Financiamiento Universitario, también impulsaremos el rechazo de estos vetos presidenciales».