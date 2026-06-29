Trump pierde ante Corte Suprema: rechazan anular fallo por abuso sexual y pagará US$ 5 millones

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes revisar la apelación presentada por el presidente Donald Trump contra el fallo que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación en la demanda interpuesta por la escritora y excolumnista E. Jean Carroll.

Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme el veredicto emitido por un jurado en 2023, por lo que el mandatario deberá pagar una indemnización de US$5 millones, informó CNN.

El caso se remonta a una demanda civil presentada por Carroll en 2022, luego de que entrara en vigor una ley en el estado de Nueva York que permitió a víctimas de abuso sexual presentar acciones judiciales por hechos ocurridos décadas atrás.

En ese juicio, Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en una tienda por departamentos de Nueva York a mediados de la década de 1990. Además, sostuvo que el entonces expresidente la difamó al afirmar públicamente que había inventado la historia para promover la venta de un libro.

Durante la apelación, la defensa de Trump argumentó que el juez federal Lewis Kaplan incurrió en errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de otras dos mujeres que también acusaron al mandatario de agresiones sexuales años antes.

Asimismo, cuestionó que se admitiera como prueba el video de “Access Hollywood”, grabado en 2005, en el que Trump realizó comentarios de carácter sexual sobre mujeres que posteriormente se hicieron públicos.

Trump aún enfrenta otra millonaria indemnización

Este caso es independiente de otra demanda presentada por Carroll en 2019 por difamación. Ese proceso concluyó con un fallo que ordenó a Trump pagar US$83 millones, cifra que supera los US$100 millones al considerar los intereses acumulados.

Ante la Corte Suprema, los abogados del presidente sostuvieron que mantener vigente el caso afectaba el desempeño de sus funciones y calificaron las acusaciones como falsas.

Sin embargo, el máximo tribunal optó por no revisar la apelación, por lo que el fallo de US$5 millones quedó firme. De acuerdo con CNN, ahora se espera que la defensa de Trump presente un nuevo recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la sentencia relacionada con la indemnización de US$83 millones.