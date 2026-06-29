Homicidio en José C. Paz: detuvieron al presunto autor del crimen de un joven de 25 años

Tras una serie de allanamientos, la Policía bonaerense capturó al principal sospechoso del asesinato de Marcos Elián González. Durante el operativo también secuestraron un revólver calibre .38 que será sometido a pericias balísticas.

El crimen ocurrió mientras la víctima se encontraba con amigos

Un hombre de 25 años fue detenido acusado de haber asesinado a balazos a Marcos Elián González, también de 25 años, durante un hecho ocurrido el pasado 17 de junio en el partido de José C. Paz.

La detención fue concretada por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de José C. Paz, tras una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 20 y el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial San Martín.

De acuerdo con la investigación, el crimen se produjo en la intersección de las calles Goleta Sarandí y Rastreador Fournier. Personal del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento de González, quien presentaba una herida de arma de fuego en el tórax.

La investigación permitió identificar al sospechoso

Según los testimonios incorporados a la causa, la víctima se encontraba reunida con un grupo de amigos, entre ellos una mujer identificada como C.C., cuando dos hombres que la conocían llegaron al lugar y comenzaron una discusión con González.

La situación se tornó violenta cuando, de acuerdo con el expediente judicial, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la víctima. Tras el ataque, los agresores escaparon junto a la mujer.

A partir de tareas investigativas y de inteligencia, los detectives lograron identificar como principal sospechoso a Alan Agustín Vera, de 25 años, además de establecer los lugares que frecuentaba.

Tres allanamientos y un arma secuestrada

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó tres órdenes de allanamiento. Los dos primeros procedimientos, realizados en una calle sin nombre entre Federico Lacroze y Gorriti, y en la intersección de Uspallata y Sofía, no arrojaron resultados positivos.

Sin embargo, en un tercer operativo llevado a cabo sobre la calle Grito de Asencio, entre Atenas y Moscú, los efectivos lograron localizar y detener al sospechoso.

Durante el procedimiento también fue secuestrado un revólver calibre .38, sin marca ni numeración visible, de color plateado con cachas negras, además de dos municiones del mismo calibre. El arma será sometida a pericias balísticas para determinar si fue utilizada en el homicidio.

El fiscal interviniente convalidó las actuaciones policiales y dispuso el traslado del detenido para tomarle declaración indagatoria, mientras la investigación continúa para esclarecer por completo las circunstancias del crimen.