Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

La sociedad elige diputados y senadores este domingo, por ello se movilizarán en distintos medios hacia las urnas. Cuál es el cronograma.

Este domingo se llevarán a cabo las Elecciones 2025, donde los argentinos eligen a los diputados y senadores para renovar la bancas en el Congreso, y muchos se trasladará en el transporte público hacia sus lugares de votación, ya sea en trenes, colectivos o subtes.

En la Ciudad de Buenos Aires todavía no se especificó cómo funcionará el servicio de subte, aunque en las elecciones legislativas del 18 de mayo pasado hubo modificaciones y el recorrido se inició una hora antes de lo habitual. Es decir, que todas las líneas estuvieron operativas desde las 7 para acompañar el comienzo de las elecciones y permitir que los ciudadanos puedan llegar a tiempo a sus lugares de votación.

En la provincia de Buenos Aires se dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor de pasajeros para la jornada del 26 de octubre “para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

La medida abarca a los servicios regulares de colectivos, de carácter urbano e interurbano de media distancia, cercanos a CABA e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial. También alcanza a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia. Además, pidió a los municipios bonaerenses que se adhieran a esta iniciativa.