Importantes intervenciones quirúrgicas en el Hospital Municipal “Rubén Cacho Caporaletti”

El Hospital Municipal Rubén “Cacho” Caporaletti continúa consolidándose como un centro de referencia en salud dentro del partido de José C. Paz. En los últimos días, el equipo de cirugía realizó con éxito diversas intervenciones, entre ellas una cirugía de hernia inguinal bilateral, dos litiasis vesiculares, hernia inguinal izquierda, nervus cara y lipoma cervical.

Las operaciones estuvieron a cargo del director del Hospital, Dr. Sebastián Motrel, junto con el equipo de profesionales del servicio de cirugía. Todos los procedimientos se desarrollaron en las modernas instalaciones del hospital, que cuenta con la tecnología y el personal idóneo para llevar adelante este tipo de prácticas, garantizando una atención integral y segura para los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Además de su servicio quirúrgico, el Hospital Caporaletti ofrece una amplia variedad de especialidades y prestaciones médicas:

Imágenes (con turno programado, lunes a viernes de 7 a 19 hs): Resonancia magnética, tomografía computada, ecodopplers y ecodoppler cardíaco.

(con turno programado, lunes a viernes de 7 a 19 hs): Resonancia magnética, tomografía computada, ecodopplers y ecodoppler cardíaco. Ecografías: abdominal, obstétrica, ginecológica, tiroidea, renal, testicular, entre otras.

Consultorios clínicos (lunes a viernes de 8 a 13 hs): Clínica médica, traumatología y atención pediátrica.

(lunes a viernes de 8 a 13 hs): Clínica médica, traumatología y atención pediátrica. Guardia las 24 horas: para clínica médica, pediatría y traumatología, tanto para adultos como para niños.

Vacunatorio: COVID-19 y calendario nacional, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

COVID-19 y calendario nacional, de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Servicio de trabajo social y consultorio del niño sano.

El Hospital Municipal Rubén “Cacho” Caporaletti se encuentra en Av. Croacia 2312, José C. Paz, y los vecinos pueden comunicarse al (02320) 353102 para solicitar turnos o recibir información.