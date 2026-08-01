Suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas: todos los aumentos de agosto

Quienes viajen en las líneas que dependen de la provincia de Buenos Aires con la tarjeta SUBE registrada pagarán el boleto mínimo a $1105,48. Los colectivos de la ciudad de Buenos Aires costarán a partir de $853,01.

Peajes

La misma fórmula rige para los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, que también aumentan 3,9% desde hoy. En la Autopista Alberti, el valor para autos pasa a$1.488,91 en horario no pico y a $1.880,43 en hora pico. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas quedan en $4.701,49 fuera de la hora pico y en $6.662,77 durante ese horario. En la Autopista Illia, el valor asciende a $1.958,75 en horario regular y a $2.769,96 en hora pico.

Alquileres

El valor de los alquileres también sufrirá ajustes en agosto, aunque con dos esquemas diferentes según la fecha de firma del contrato. Los contratos firmados bajo la Ley de Alquileres, es decir hasta el 17 de octubre de 2023, se actualizan según el Índice para Contratos de Locación (ICL), y en agosto tendrán una suba interanual de 31,52%.

En tanto, los contratos celebrados bajo la Ley 27.737, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, ajustan a través de la fórmula de Casa Propia, con un incremento que en este caso rondará el 36%.

Los contratos más recientes rigen por por el criterio de “libertad de contratación”, por lo que los aumentos varían de acuerdo a los convenido entre las partes en cada caso.

Gas y agua

El Gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema para actualizar las tarifas del servicio de gas, oficializado a través de la resolución 167/2026. El mecanismo se denomina Diferencia Diaria Acumulada (DDA) y reemplaza al sistema anterior, que aplicaba el ajuste una vez en la temporada de verano y otra en la de invierno. Con el cambio, la actualización pasará a realizarse cada dos meses. Esta modificación regirá durante toda la emergencia energética, que se extiende hasta fines de 2027, y tiene como objetivo evitar que en los meses de mayor consumo coincidan varios incrementos al mismo tiempo.

A esta lista de ajustes se suma el de las tarifas de agua y cloacas que presta AySA en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)rechazó un pedido de la empresa para aplicar un recupero tarifario adicional del 1% mensual a partir de septiembre, pero confirmó que en agosto el incremento mensual efectivo del servicio será del 3%, en línea con el tope vigente desde mayo.

partir de septiembre, ese piso del 3% dejará de regir y las tarifas volverán a ajustarse mensualmente según la fórmula de actualización aprobada originalmente en 2024. Se mantienen, además, los beneficios vigentes para los usuarios de la Tarifa Social y el descuento del 15% para las zonas con coeficientes zonales más bajos.

Prepagas

Según los cuadros tarifarios publicados en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, en principio las empresas ajustarán sus valores en torno al 2%, en línea con el último dato de inflación publicado para junio. Según cada plan, este es el caso de Swiss Medical, Osde, Sancor Salud y Hospital Italiano. Por su parte, Galeno aplicará una suba de 2,6%, mientras que los clientes de Omnit recibirán un incremento de 2,9%.