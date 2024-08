Sileoni en San Miguel por la educación especial

El ministro provincial y el concejal Castro local estuvieron entregando insumos en la escuela especial 504, en el marco del 75º aniversario de la educación especial. La quinta hora, la repitencia y la tecnología, algunas los temas que no quedaron fuera.

El concejal de Unión por la Patria y presidente del PJ de San Miguel, Juan José Castro, presente en acacto realizado en el distrito con la presencia del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, y el vicepresidente de la Fundación del Banco de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Negretti, en el que se entregaron insumos a escuelas de educación especial al cumplirse el 75º aniversario del reconocimiento a este tipo de instituciones.

“Quiero destacar que cuando me planteó la jefa distrital, Gabriela Spinelli, de venir a recorrer las escuelas, de ver las cuestiones que necesitaban esas cuatro instituciones, rápidamente tomamos contacto con las autoridades provinciales para que les podamos acercar los elementos que necesitaban para que pudieran mejorar su calidad educativa”, comenzó diciendo el edil Castro al tiempo que remarcó la presencia del ministro en el distrito.

En ese sentido, agradeció a Alejandro Negretti, vicepresidente de la Fundación del Banco Provincia de Buenos Aires porque “cuando lo llamé para comprar los elementos que necesitábamos no dudó un minuto en poner en marcha la maquinaria del estado para que las escuelas puedan tener los materiales”.

A su turno, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, destacó la función del Banco Provincia en contraposición de otros bancos poderosos que no impactan beneficiosamente en la vida de la gente. “Nuestro banco está para mejorar la vida de las personas, está destinando una gran cantidad de financiamiento para mejorar la calidad de las escuelas”, comentó.

En ese sentido, explicó la importancia de un estado presente, en las antípodas de quienes pregonan la destrucción del mismo. “Ayúdennos a transmitir la importancia del estado y no su destrucción; tenemos que defender el estado, la educación pública que hoy está en peligro porque hay un estado nacional que ha desertado”, indicó.

Luego, agradeció al concejal Castro “que siempre está solicitando insumos para las escuelas, y que nos cuenta la realidad de los establecimientos; sabemos que tenemos carencias, pero estamos trabajando para satisfacerlas”.

La quinta hora y la repitencia

Uno de los proyectos que generó mucho revuelo tuvo que ver con la quinta hora de clases y con la no repitencia, en este último caso en las escuelas secundarias. A lo que Sileoni respondió: “La mejora de las escuelas no son solo las cuestiones materiales, o la inauguración de establecimientos educativos. Hay que mejorar los diseños curriculares, los contenidos, hay 700 mil chicos bonaerenses que tienen más horas de clases con la gestión de Axel Kicillof, y eso es para mejorar los aprendizajes. Y el secundario tenía una estructura de hace 100 años, que en algún momento había que salir de eso pero que no haya repitencia no quiere decir que no haya exigencia”.

Al respecto, Sileoni comentó que en estos momentos también está trabajando en modificar el régimen académico del nivel superior, en cuanto a los contenidos, los profesorados, etc.