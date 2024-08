San Miguel: Méndez con la convicción de salvar a las dos vidas

En el Día Internacional de la Acción por las dos vidas, el intendente de San Miguel destacó los programas municipales “Camino de la Embarazada, Proyecto de Vida y Mil Días”.

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, tiene una postura muy afirmada respecto de lo que había sido la legalización del aborto legal, gratuito y seguro. Él siempre se posicionó en la vereda opuesta a esta tendencia, es decir a salvar las dos vidas. Y así lo demostró al encabezar cada manifestación que se hizo en la Argentina de hace algunos años, donde el tema ganaba todos los titulares.

Lejos parecen haber quedado los pañuelos verdes y los celestes, sin embargo, el jefe comunal recordó que el 8 de agosto es día de la Acción por las Dos Vidas e hizo un posteo en sus redes.

“Hoy, en el Centro de Desarrollo Infanto Familiar de Santa Brígida, en el marco del día de la Acción por las Dos Vidas hicimos un operativo de los programas Camino de la Embarazada, Proyecto de Vida y Mil Días”, afirmó.

Allí estuvo acompañado por Yesica Grillo, Secretaria de Desarrollo Social, y Pablo de la Torre, creador de todos estos programas. “Visitamos el lugar y compartimos un desayuno con las madres y familias que se acercaron. También hubo un taller de “Vínculo y crianza”, otro de “Alimentación saludable” y un “Roperito solidario” con ropa para bebés y niños”, comentó.

Méndez, además explicó que estos programas tienen el objetivo de acompañar a mujeres embarazadas o con bebés en situación de vulnerabilidad, facilitándoles el acceso a controles de salud, ayudándolas con la crianza y brindándoles distintas herramientas para poder salir adelante.

8 de agosto de 2018

En esa fecha, el Congreso de la Nación, con el apoyo de millones de personas que se movilizaron en todo el país, detuvo la legalización del aborto. Recordemos que la Ley había obtenido una media sanción en Diputados, por escasísimo margen, pero fue rechazada luego en el Senado.

“La Ola Celeste impulsó la misión de ‘Salvar las 2 Vidas’ y promovió a la vez el derecho a vivir de las mujeres y los niños por nacer con iniciativas y políticas superadoras”, sostuvieron los defensores de las dos vidas en su momento.

Además, agregaron que “vamos a seguir peleando no sólo para que el aborto no se legalice en territorio argentino sino para que haya políticas públicas superadoras para la maternidad y especialmente para la maternidad vulnerable. Y claramente Argentina ha sido un faro para toda la región latinoamericana. También queremos que quede claro que los reclamos verdes son el capricho de una elite que en vez de ocuparse de solucionar la pobreza solamente quiere que no nazcan los pobres y presionan a las mujeres a abortar. La solución pasa por otro lado no por eliminar a los pobres impidiéndoles que nazcan, ellos son quienes más abrazan la vida”.