“Si la situación no cambia, en dos meses la UBA tendrá que cerrar”

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, participó del abrazo al Hospital de Clínicas y dio una conferencia de prensa junto a decanos y autoridades de los centros de salud universitarios. Coincidieron en la masiva protesta médicos, docentes, no docentes, alumnos y público en general. El objetivo fue visibilizar la crítica situación presupuestaria que está atravesando la UBA y, en particular, sus hospitales escuela.

Miles de médicos, estudiantes, docentes y no docentes de la UBA realizaron un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas con motivo de visibilizar la crítica situación presupuestaria que están atravesando los centros de salud universitarios.

Posteriormente, se desarrolló una conferencia de prensa que contó con la presencia del rector Ricardo Gelpi, autoridades de todas las Facultades, los directores del Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari, el Instituto Roffo y gremios, entre otros.

El rector destacó que: “Este lugar es un símbolo de lo que significa la Universidad de Buenos Aires, es uno de los seis centros de salud de la UBA que conforman nuestra red de hospitales y donde, en 2023, se atendieron más de medio millón de personas. Solo por aquí, por el Clínicas, pasan diariamente más de 10.000 personas, entre pacientes, profesionales, estudiantes, investigadores. Se reciben más de 365.000 consultas al año y se realizan más de 8000 cirugías”.

“El Clínicas es mucho más que un hospital público, aquí se levantan las banderas de la universidad pública y los valores que defendemos desde la Reforma del 18: aquí se desarrolla la academia, la investigación y la extensión universitaria. Este hospital estuvo en los momentos más duros de nuestro país, fuimos y somos referentes de toda una región y queremos seguir siéndolo. Aquí se atendieron las víctimas del atentado terrorista de la AMIA, tuvo una labor destacada durante la pandemia de Covid y hoy se siguen salvando vidas todos los días”.

Gelpi resaltó que “la Universidad de Buenos Aires integra el 1% de la élite de las universidades de todo el mundo. Estamos, según los rankings internacionales, entre las universidades más prestigiosas del mundo. Somos líderes en la región y con presupuestos extremadamente más austeros que el resto de las instituciones de educación superior. Aún así, nos hemos diferenciado y somos una universidad de excelencia de la que nos sentimos orgullosos”.

Respecto a la emergencia presupuestaria, el rector manifestó que “Esta situación no la vivimos nunca antes en los últimos 40 años de democracia. Entendemos la situación en la que está el país y que era necesario hacer algo. No estamos ajenos a lo que sucede. Pero esto es el ajuste del ajuste que ya veníamos sufriendo. Asfixiando a la educación, la ciencia y la salud no vamos a salir adelante. Estamos en el límite de funcionamiento. Llegamos a un punto de extrema gravedad, en el que se ve comprometido el futuro de cientos de miles de argentinos y argentinas”.

Al ser consultado acerca de cuánto tiempo más podría la UBA seguir así, con facturas de servicios que se han multiplicado por 7, el rector respondió que: “Si la situación no cambia, en dos o tres meses la UBA podría cerrar”.

Finalmente, el rector de la UBA agradeció el “compromiso con esta causa que es de toda la sociedad argentina” einvitó a toda la sociedad a la Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que se realizará el próximo 23 de abril.