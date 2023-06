Será pre candidato: Ishii se rindió ante el operativo clamor

El jefe comunal calmó a la tropa al adelantar que finalmente se postulará para un nuevo mandato en la comuna.

Militantes del Frente de Todos y funcionarios paceños respiran más aliviados luego de lo que fue el operativo clamor, con el que se conoció la convocatoria a un abrazo simbólico al edificio del Palacio Municipal, en el que Mario Ishii confirmó que irá por la re reelección en las PASO..

En él se buscaba «meter presión» al intendente de José C. Paz para que se presente nuevamente a una pre candidatura a jefe comunal.

Recordemos que Ishii viene diciendo desde la apertura de sesiones de marzo, que ponía en duda en presentarse a los comicios de agosto debido a problemas de salud que se derivan de las secuelas que le quedaron del Covid que había contraído y que lo tuvo en estado crítico durante unos días.

Por eso, en el día de hoy se produjo la convocatoria que fue una movilización para pedir al jefe comunal que se presente una vez más como candidato al Ejecutivo.

La cita se realizó bajo la consigna de pedir la unidad del peronismo paceño, con el alcalde a la cabeza

La convocatoria circuló en redes y grupos de Whatsapp con este texto anónimo: “Mañana (hoy) a las 12 del mediodía nos reunimos frente al Palacio Municipal, sin consignas partidarias, con el fin de manifestar nuestro apoyo a la gestión del señor Intendente y hacerle llegar que HOY estamos convencidos que es la ÚNICA conducción para José C. Paz. Se ruega hacer extensiva a todos los compañeros. También por favor no se use pirotecnia”.

Así que la militancia ganó las calles, junto a las funcionarios encabezados por el secretario de Gobierno de Ishii y vicepresidente del PJ local, Pablo Mansilla quien había dicho que si Ishii no se presentaba todos los integrantes del Ejecutivo debían poner su renuncia a disposición.

Fue muy importante la convocatoria en cuanto a cantidad de asistentes y en lo que significa políticamente para José C. Paz.