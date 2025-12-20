Se vienen las Colonias de Verano 2026 en San Miguel

La Municipalidad de San Miguel lanzó la convocatoria para las Colonias de Verano destinadas a niños y adultos mayores, con múltiples actividades recreativas para disfrutar de las vacaciones.

Ya están disponibles las inscripciones en la delegación municipal más cercana al domicilio de cada vecino, de lunes a viernes de 8 a 12hs. Hay tiempo para anotarse hasta el 26 de diciembre.

Las colonias para niños de 4 a 12 años se desarrollarán en los siguientes polideportivos: Bella Vista, Los Indios, El Colibrí, Santa Brígida, Vicentinos y Reconquista.

Mientras que las colonias para adultos mayores (a partir de los 60 años) serán en Los Indios y Bella Vista.La primera quincena de las colonias para niños empieza el 5 de enero mientras que la de adultos el 6 de enero, y ambas se extienden hasta el 16 de ese mes.

Para anotar a un niño en la colonia es necesario presentar la siguiente documentación: fotocopia de su DNI (de ambos lados), fotocopia del DNI del adulto responsable y fotocopia del calendario de vacunación.

También es requisito tener domicilio en San Miguel y completar la planilla de salud que se entrega en cada delegación.En el caso de las colonias para adultos mayores, la inscripción se realiza en el Club Atlético y Social Bella Vista (Entre Ríos 851) o en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad (Sarmiento 1551), también de lunes a viernes de 8 a 12hs. Los requisitos son iguales a los de los niños, excluyendo la planilla del responsable.