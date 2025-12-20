Campaña “Más luces, menos ruido” en Malvinas Argentinas

El municipio impulsa una nueva edición de la campaña “Más luces, menos ruido”. El objetivo es generar conciencia y promover celebraciones sin pirotecnia sonora. Una iniciativa que busca cuidar a las personas, a los animales y al ambiente, para que toda la familia pueda pasarla bien.

Malvinas Argentinas, 16 de diciembre de 2025 – En el marco de la campaña “Más luces, menos ruido”, el municipio de Malvinas Argentinas vuelve a concientizar sobre los efectos negativos de la pirotecnia sonora y la importancia de celebrar de manera responsable. La iniciativa apunta a reducir el uso de fuegos artificiales de alto impacto sonoro, promoviendo celebraciones inclusivas y respetuosas.

Este año, como novedad, se instaló en el Palacio Municipal una cabina sensorial, una experiencia que permite comparar cómo se escuchan los fuegos artificiales en condiciones habituales y cómo los perciben las personas con sensibilidad auditiva. La propuesta busca generar empatía y comprensión sobre lo que atraviesan personas con hipersensibilidad auditiva (TEA y otros), especialmente durante las fiestas.

Al respecto, la directora de Discapacidad, Celeste Villacorta, expresó: “Esta es una experiencia nueva que incorporamos este año, después de muchos años de trabajo conjunto con las asociaciones y las familias. Es una experiencia inédita en la provincia de Buenos Aires y esperamos que pueda replicarse en otros municipios”. Además, remarcó: “La contaminación auditiva se acrecienta durante las fiestas y es algo que genera angustia en quienes la padecen como en sus familias. Entendemos que pasar las fiestas en un baño, cuidando y protegiendo a sus hijos, no es algo digno; por eso, desde el Estado buscamos promover una sociedad más empática y amigable para todos”.

Además, se sumaron a la campaña “Más luces, menos ruido”, carteles para colocar en los frentes de los hogares donde viven personas con autismo o sensibilidad auditiva. Los mismos pueden retirarse tanto en la Dirección de Discapacidad, ubicada en Soler 977 en la ciudad de Grand Bourg (de lunes a viernes de 8 a 16 h), como en el Hospital de Salud Mental Evita, o por la cabina sensorial del 19 al 23 de diciembre.

Acerca de las nuevas iniciativas municipales Dora Gallegos, presidenta de la Asociación Condición del Espectro Autismo de Malvinas Argentinas, señaló: “Para nosotros la incorporación de estos carteles para los hogares representan respeto, empatía y la posibilidad de ponerse en el lugar del otro”. “Por otro lado, como mamá de una persona autista, entrar a la cabina sensorial fue algo muy fuerte para mí; escuchar durante un minuto lo que mi hija siente por más de una hora, y cómo lo vive con todo su cuerpo, me movilizó, siempre quise saber lo que ella siente en esos momentos. Invito a los vecinos a que se acerquen y vivan la experiencia”.

La campaña se enmarca en la Ordenanza N° 2750/25, que declara a Malvinas Argentinas territorio libre de pirotecnia sonora. La normativa restringe la comercialización, fabricación, tenencia, manipulación, depósito y uso de artículos de pirotecnia de venta libre con efectos de estruendo exclusivamente (alto impacto sonoro), y prohíbe la venta de artículos pirotécnicos en la vía pública, así como la venta ambulante. El uso de pirotecnia afecta a animales, bebés, adultos mayores, al medio ambiente y a personas con hipersensibilidad auditiva. Para denuncias por pirotecnia sonora, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas al 0800-222-0911, con el Centro de Operaciones Municipal (COM).