Se viene un nuevo COM, más grande y completo

El Sistema de Seguridad creció y se necesitó triplicar la superficie para centralizar al personal, crear un área de análisis de imágenes delictivas y una sala de mesa de situación para casos de crisis. Para 2022 el presupuesto en Seguridad superará los 300 millones de pesos, es decir que duplicará al actual. Desde hace años la seguridad es uno de los pilares en los que se basa el gobierno de San Miguel.

Con un centro comercial importante, con una banca financiera amplia y con más de 350 mil habitantes, la prevención de delito es fundamental. Héctor Calvente, secretario de Seguridad de San Miguel, recibió a Aquí La Noticia y explicó sobre la tarea que se está realizando en el nuevo Centro de Operaciones Municipal, el cual triplicará su tamaño, centralizará al personal, tendrá un área nueva de análisis de imágenes delictivas, y una sala de mesa de situación que en caso de crisis se trabajará desde allí.

Por su puesto, va a incluir nueva tecnología, con cámaras especiales que tienen mayor alcance y mejor imagen, para poder lograr más efectividad a la hora de buscar una situación delictiva. San Miguel cuenta con cobertura de seguridad en todo el distrito con sus 52 patrulleros, entre otras herramientas de prevención. Una de ellas es la Policía Municipal que resistió la embestida del entonces gobernador Daniel Scioli que pregonaba a la Policía Local. «Fue una decisión de no adherir a la Policía Local, y sí tener una policía de proximidad; sobre eso se ha construido, pero hay que seguir creciendo, por eso iniciamos un nuevo plan de capacitación e ingreso del personal, estamos desarrollando un curso actualmente que va a terminar en diciembre; es una etapa de profesionalización de la policía», dijo Calvente.La base es la prevención del delitoPrevención, reacción e investigación, esa es la premisa que tiene por delante la Secretaría de Seguridad. «El 95 por ciento tiene que ser prevención del delito y eso es lo importante para el vecino», explicó el funcionario.

Esa prevención se complementa con el sistema Ojos en Alerta que está integrado al COM, que tiene cada vez más vecinos que participan alertando o denunciando hechos delictivos. A ello, Calvente aseguró que quieren integrar al COM el programa Veredas Seguras, es decir conectarse con las cámaras de seguridad que tienen los vecinos mirando hacia la calle.

También las alarmas vecinales que instala el municipio son claves para estar rápidamente en el lugar del hecho. «Trabajar en equipo es primordial», afirmó.Calvente informó que los delitos que se cometen tienen origen local pero también vienen delincuentes desde otros distritos. Sin embargo, no han tenido grandes bandas operando en San Miguel. «El crecimiento en prevención depende solo de nosotros, no hay un factor externo ahí, tenemos que hacer operativos en los ingresos, operativos internos y demás», comentó.Luego, explicó que el Sistema de Seguridad funciona igual de día que de noche, con los mismos patrulleros que van por sus cuadriculas. Además tiene un Sistema Alpha que es un grupo especial que realiza operativos de prevención de manera dinámica y están capacitados para ir por el distrito para realizar operativos de intervención o acudir en casos de urgencia.

El mapa del delitoUna herramienta fundamental para organizar el trabajo de la semana es tener un mapa del delito. De esa manera desde el municipio se reúnen con las autoridades de la Policía de la provincia de Buenos Aires para determinar cómo actuar en la prevención y en qué zonas. «En todos los lugares donde hemos reforzado el delito ha bajado, pero no desaparece sino que se corre», indicó.En otro orden, recordemos que hace pocas semanas estuvo el gobernador Axel Kicillof entregando 27 patrulleros.

Calvente dijo que esos móviles se compraron con un fondo que la provincia dio a los municipios y que el intendente Jaime Méndez decidió invertirlo en patrulleros, los cuales fueron entregados en comodato a la Provincia. «La política dirá que la compró uno u otro, pero no es nuestro asunto… La gente necesita las patrullas en la calle y el municipio lo hizo», afirmó.Por último, comentó que las lectoras de patentes son importantes también porque con ellas se puede determinar si un vehículo estuvo involucrado en algún delito, por lo que una vez que es captado por la cámara lectora, esta informa al COM y desde allí pueden acudir en su persecución. ·Eso permite que no se cometa otro ilícito», dijo.El nuevo COM está previsto que se inaugure para fin de año o a mediados de enero a más tardar.