Se viene la elección tras una campaña agresiva

El secretario general del Sindicato de la calle Príngles dijo que es la primera vez que se siente “agredido en lo personal” por parte de integrantes de una lista opositora. El 19/12 se define la conducción del gremio.

El próximo 17 de diciembre, en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas se llevarán adelante los comicios para elegir la Comisión Directiva que guiará los destinos de la entidad en los siguientes años. Por un lado, el oficialismo lleva al actual secretario general, Abel Venecia –quien tomó naturalmente el puesto luego de que falleciera Alberto López Camelo (anterior secretario general) y por la oposición se presenta Fabián López Camelo –hijo de Alberto y ex integrante de la Comisión Directiva actual.

En diálogo con Aquí La Noticia, Venecia comentó que están recorriendo los lugares de trabajo en los tres distritos y que son bien recibidos por parte de los trabajadores. “Es bueno charlar con ellos, nosotros queremos seguir trabajando en nuestras propuestas, que es que se cumplan los convenios de la ley 14656, tanto en José C. Paz, como en Malvinas Argentinas; San Miguel no tiene convenio colectivo por lo que hemos denunciado al municipio en el Ministerio de Trabajo. Además, queremos mejorar el salario y conseguir estabilidad laboral”, comentó.

Una campaña agresiva

Así calificó Venecia a la campaña que hizo la lista opositora. “Esos compañeros se fueron del sindicato antes de la pandemia, hace un tiempo largo que no cumplen con su función. Y ahora armaron una lista con una campaña agresiva, pero eso no conduce a nada. Nuestra campaña fue de propuesta, sabemos que hacen falta hacer más cosas, pero el sindicato, incluso en pandemia, siguió funcionando, aunque no de manera presencial; es más, los compañeros fueron –más de una vez- a las casas de los afiliados por tramites y demás… el sindicato nunca dejó de prestar los servicios, es falso si dicen lo contrario”, explicó el mandatario del gremio.

Muchas cosas se han dicho de Venecia en este tiempo, por lo que se sintió agredido en lo personal. “He estado en muchas campañas, pero es la primera vez que me pasa esto”, dijo y aclaró sobre cierta información sobre él que circula en un medio de comunicación: “No tengo ningún problema con la prensa, pero sí le vamos a mandar una carta documento a un periodista porque ha subido cosas que dice la otra lista; le vamos a hacer una causa penal porque una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es este tipo de ofensas sin ningún tipo de pruebas. Acá los trabajadores me conocen, saben cómo vivo”.

Gestión y bonos

Durante su mandato Venecia destacó el mantenimiento que se hizo del predio con cabañas que el sindicato tiene en Córdoba para los afiliados, por el cual ya tienen reservas para el verano. También, remarcó las tareas de mejoras que hicieron en el predio del sindicato durante 2019, con arreglos en la cancha de fútbol, en el predio, en la pileta. Además, están haciendo trabajos de mantenimiento en los vestuarios. Asimismo, no dejaron de lado la actividad social, más allá de que no fue en forma presencial: “Hicimos trabajos sociales, sorteos para el día del niño y el día del trabajador municipal”.

Finalmente, indicó que a los departamentos ejecutivos de cada distrito se les pidió un bono de fin de año para los trabajadores. Y que solo Malvinas Argentinas hasta ahora lo ha confirmado. “Esperamos a José C. Paz y a San Miguel que respondan”, afirmó.

Recordemos que para los comicios están habilitados para votar 3 mil afiliados; será el 19/12 de 8 a 18 hs., en el gremio (Príngles y Av. Perón, San Miguel) Se habilitan 9 mesas, 1 de jubilados, 4 de José C. Paz, 2 de Malvinas Argentinas y 2 de San Miguel. Para poder votar tienen que aparecer en el padrón oficial y asistir con último recibo de sueldo y DNI.