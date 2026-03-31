Santiago Molina llega por primera vez a San Miguel con su espectáculo “Viaje Celta”

El reconocido gaitero y multiinstrumentista Santiago Molina se presentará por primera vez en San Miguel con un concierto que promete una experiencia musical inmersiva y cargada de emoción. Tras agotar funciones en escenarios destacados como Café Berlín, Bebop Club y La Tangente, y con más de 2000 personas que ya disfrutaron de su show en vivo, el artista continúa expandiendo su propuesta por nuevos escenarios.

Su espectáculo propone un recorrido sonoro que enlaza las tradiciones musicales de Irlanda, Escocia y Galicia con una mirada contemporánea, intensa y profundamente evocadora. A través de gaitas gallegas y flautas irlandesas, Molina construye paisajes musicales únicos que conectan al público con la raíz celta desde una sensibilidad actual.

Entre sus trabajos destacados, fue el encargado de grabar gaitas y flautas en “San Saltarín” de Divididos, tema reconocido con el Premio Gardel.

En esta oportunidad, se presentará junto a su banda completa:

Santiago Molina: gaitas gallegas y flautas irlandesas

Nicolás Sokolic: guitarra

Santiago Liñares: percusión

Nicolás Pérez: bouzouki irlandés

Samuel Izcaray: bajo

Datos del evento

📅 Jueves 9 de abril

🕘 21:00 hs

📍 Six Bar

Entradas disponibles a través de la plataforma Passline.

Una oportunidad única para vivir en San Miguel un espectáculo que cruza fronteras culturales y emocionales a través de la música celta contemporánea