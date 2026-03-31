El Gobierno apelará al fallo judicial que suspendió artículos de la Reforma Laboral

El Gobierno anunció que apelará al fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que dispuso la suspensión cautelar de varios artículos de la reforma laboral.

La noticia fue confirmada por la cartera de Capital Humano, quien señaló: «El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”.

El objetivo es revertir la cautelar para así restituir la vigencia de los artículos cuestionados mientras continúa la discusión de fondo.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dicen fuentes libertarias al tanto de la estrategia jurídica tras la decisión a favor de la central obrera. Al mismo tiempo, recalcan la legitimidad parlamentaria de la normativa.

Por eso, la decisión será apelada, tal como comunicó el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación. Son las dos áreas a cargo del trabajo en el terreno jurídico. Por el momento, el ministro de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques no está involucrado en el seguimiento de la causa.