San Miguel refuerza la seguridad con 55 nuevas cámaras de última generación

Los nuevos dispositivos cuentan con tecnología de alta definición, visión de 180 grados y monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones Municipal.

San Miguel, 18 de febrero de 2026. La Municipalidad de San Miguel incorporó 55 cámaras especiales a su sistema integral de seguridad con el objetivo de reforzar la prevención del delito en todos los barrios del distrito.

El intendente Jaime Méndez, junto al secretario de Seguridad Héctor Calvente, supervisó la puesta en funcionamiento de los nuevos equipos, que se suman a las 1.800 cámaras ya instaladas en el partido.

Los dispositivos incorporados cuentan con un rango visual de 180 grados y tecnología domo —que permite el seguimiento de objetivos— en alta definición. Además, transmiten imágenes en vivo al Centro de Operaciones Municipal (COM), desde donde la Policía Municipal realiza el monitoreo durante las 24 horas.

Según informaron desde el Ejecutivo local, esta nueva inversión tecnológica busca fortalecer la capacidad de prevención y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, ampliando la cobertura en distintos puntos estratégicos del distrito.

Desde el municipio destacaron que se trata de una política sostenida en el tiempo, que refleja la decisión de continuar invirtiendo recursos en herramientas tecnológicas y equipamiento para la protección ciudadana. En ese sentido, remarcaron que la gestión sigue apostando y ampliando las medidas destinadas a reforzar la seguridad de los vecinos, con una estrategia integral que combina prevención, monitoreo y rápida intervención ante hechos delictivos.

Con esta incorporación, el municipio continúa avanzando en su política de seguridad, apuntando a brindar mayor protección y tranquilidad a los vecinos de San Miguel.