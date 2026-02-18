José C. Paz impulsa el bienestar de adultos mayores con clases gratuitas de aquagym

La propuesta, que se desarrolla en la Colonia Municipal, convoca a miles de vecinos y forma parte de una política de promoción de la salud y la vida activa.

José C. Paz, 18 de febrero de 2026. Miles de adultos mayores del distrito participan de las clases gratuitas de aquagym que se dictan en la Colonia Municipal, una iniciativa promovida por la Secretaría de Deportes orientada a fomentar la actividad física, el bienestar integral y la integración social.

La disciplina acuática, especialmente diseñada para la tercera edad, combina movimiento, recreación y cuidado físico en un entorno seguro. Entre sus principales beneficios se destacan la mejora de la movilidad y la flexibilidad, el fortalecimiento del sistema cardiovascular y la protección de las articulaciones, ya que el ejercicio en el agua reduce el impacto y el riesgo de lesiones. Asimismo, contribuye a disminuir el estrés y a mejorar el estado de ánimo, favoreciendo el compañerismo y la vida social.

Desde el municipio remarcaron que la iniciativa se enmarca en una política sostenida de acompañamiento a los adultos mayores, ampliando las propuestas deportivas, recreativas y saludables en todo el distrito. En ese sentido, subrayaron que el cuidado de este sector de la comunidad constituye una prioridad de gestión.

Las clases se desarrollan en la Colonia Municipal del Distrito, ubicada en Charcas y Bolívar, los martes a las 10 y los jueves a las 17. La actividad es libre y gratuita.

Con este tipo de programas, el municipio continúa promoviendo espacios de encuentro y hábitos saludables, fortaleciendo la calidad de vida de los vecinos de José C. Paz.