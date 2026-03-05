San Miguel ofrece 50% de descuento en intereses para regularizar deudas de tasas municipales

La Municipalidad de San Miguel lanzó un beneficio especial para los vecinos que deseen ponerse al día con sus obligaciones: quienes cancelen su deuda de tasas municipales en un solo pago podrán acceder a una quita del 50% en los intereses.

La medida estará vigente hasta el 31 de marzo y busca facilitar la regularización de deudas de manera rápida y accesible. Los contribuyentes pueden realizar el trámite de forma online a través del portal de autogestión municipal, donde es posible consultar el estado de cuenta y efectuar el pago sin necesidad de acudir a una oficina.

Desde el municipio señalaron que el sistema permite resolver el trámite en pocos pasos, agilizando el proceso para los vecinos que quieran aprovechar el beneficio antes de la fecha límite.

Por otra parte, la comuna también recordó que quienes ya estén al día con sus tasas pueden acceder a un 15% de descuento mensual si se adhieren al sistema de débito automático, una modalidad pensada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y evitar futuros recargos.

El acceso al portal de pagos y autogestión se encuentra disponible en el sitio oficial del municipio.